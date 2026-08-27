Attaques israéliennes contre des villages du sud du Liban : bombardements, tirs d’artillerie et ratissages armés

L’armée d’occupation israélienne poursuit ses attaques contre les villages et les villes du sud du Liban, dans le cadre de sa violation continue de l’accord de cessez-le-feu, en bombardant et en faisant sauter des maisons d’habitation, en lançant des bombes et en allumant des incendies.

Vers 6 heures du matin, des avions de combat israéliens ont ciblé, en deux vagues, la forêt d’Ali al-Taher à la périphérie orientale de Nabatiyeh al-Fawqa, larguant un certain nombre de missiles à concussion qui ont provoqué une forte explosion dont les répercussions se sont fait sentir dans toute la région, et d’où s’élevaient d’épais nuages ​​de fumée.

Les correspondants sur place ont rapporté les agressions suivantes :

Un bombardement d’artillerie, combiné à un ratissage à la mitrailleuse, en direction de la périphérie ouest de la localité de Mays al-Jabal.

Des bombardements d’artillerie hostile ont également visé la région de Hajir en direction d’Al-Ghandouriya.

Des tirs d’artillerie ennemis contre la localité d’Al-Mansouri, simultanément avec des destructions menées par des bulldozers.

Un drone ennemi a largué une bombe sonore en direction de Wadi Al-Aziya, à la périphérie d’Al-Haniya.

Les forces d’occupation ont mené une opération de ratissage à grande échelle aux abords de la localité de Haris, en direction de celle de Hadatha, ciblant les habitations et leurs occupants.

Cet après-midi, l’ennemi sioniste a mené deux raids sur les localités d’Arab Salim et Nabatiyeh al-Fawqa.

Source : Médias