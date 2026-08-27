Liban : Walid Joumblatt répond aux critiques de l’ambassadeur américain

L’ancien dirigeant du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt, a réagi aux déclarations de l’ambassadeur américain au Liban, Michel Issa, qui affirmait que la position de Joumblatt sur l’accord-cadre contre par les autorités libanaises était en train de changer.

Suite à sa rencontre avec le cheikh Sami Abi Al-Muna, chef spirituel de la communauté druze, Issa a déclaré à propos de Joumblatt : « Un jour il le veut, et un jour il ne le veut pas », révélant qu’un contact avec lui est attendu prochainement.

Issa a déclaré que les Libanais s’accordent sur la nécessité pour le Hezbollah de rendre ses armes, notant qu’il existe une communication entre le président Joseph Aoun et le Hezbollah, directement ou indirectement.

L’ambassadeur américain a déclaré que les États-Unis « demandent toujours à Israël de cesser ou de réduire ses frappes », affirmant que « le Hezbollah ne prend aucune mesure ».

Dans sa réponse sur X, Joumblatt a déclaré : « Il semble que l’ambassadeur Issa, au milieu de ses diverses activités culturelles et politiques, n’ait pas été en mesure de lire mes commentaires sur le document intitulé « Cadre tripartite ».

Joumblatt a confirmé son rejet du document, déclarant qu’il « devrait être remplacé par l’accord de trêve mentionné dans l’Accord de Taëf et la résolution 1701 ».

Source : Divers