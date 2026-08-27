Crue dévastatrice au Népal et en Chine : près de 400 morts et 1.400 disparus

Une crue spectaculaire et dévastatrice à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet survenue mercredi a fait au moins 362 morts et plus de 1.400 disparus, selon les autorités.

Que s’est-il passé ?

Un puissant torrent d’eau, de boue et de débris a dévalé la montagne à grande vitesse mercredi matin des deux côtés de la frontière du Népal et du Tibet, territoire chinois.

Une caméra de surveillance installée côté chinois a filmé une vague de plusieurs mètres submerger et engloutir en quelques secondes un bâtiment de plusieurs étages tandis que des personnes tentaient de fuir en courant.

Au Népal, la vague a déferlé sur les localités situées dans la vallée de la rivière Trishuli dans le district de Nuwakot, au nord de Katmandou, et celle de la Bhotekoshi à l’est de la capitale.

Dans un premier temps, les autorités chinoises avaient parlé de glissement de terrain, et les népalaises d’inondations.

Quelle en est la cause ?

D’après l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS), la crue a été causée par l’effondrement d’un glacier, d’une violence telle qu’il a été enregistré comme un séisme de magnitude 5,2 et causé de nombreux glissements de terrain.

« Des analyses supplémentaires provenant des stations sismiques à proximité, des ondes sismiques et des images satellites mènent à conclure que l’événement sismique était en réalité un effondrement glaciaire suivi d’un flux de débris, et qu’aucun tremblement de terre ne s’est produit », a indiqué l’USGS.

Selon les scientifiques, le changement climatique accroît l’intensité et la fréquence de tels événements.

De nouvelles inondations sont à craindre, l’eau étant piégée par les immenses amas de débris qui obstruent la vallée.

Au moins 362 morts

La police népalaise a indiqué jeudi que la crue avait coûté la vie à au moins 359 personnes. La Chine a fait état la veille de trois personnes décédées, portant le bilan provisoire total de la catastrophe à au moins 362.

Plus de 1.400 disparus

Plus de 1.400 personnes restaient portées disparues jeudi, dont des centaines de touristes étrangers, au cœur de l’Himalaya, prisé des randonneurs et alpinistes. Et le bilan ne cesse d’augmenter.

En Chine, 558 personnes étaient encore portées manquantes, dont 260 étrangers dont les nationalités n’ont pas été précisées. Le porte-parole de la diplomatie a également dit être sans nouvelle d’une « centaine » de citoyens chinois présents au Népal.

Dans ce pays, 910 personnes n’ont pas été retrouvées, selon les autorités. Parmi elles, 517 touristes de nationalité étrangère.

Parmi eux figurent 178 Indiens, 53 Ukrainiens, 51 Malaisiens, 33 Britanniques, 25 Canadiens, 15 Australiens, 12 Israéliens, 4 français a détaillé le bureau du tourisme népalais.

Le département d’Etat a fait état de 90 ressortissants américains portés disparus. Trois personnes ont par ailleurs été secourues, selon cette source.

Aide internationale

Des moyens d’aide internationaux ont commencé à être envoyés dès mercredi au Népal, mais au compte-gouttes.

Le chef des opérations humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, a annoncé jeudi le déblocage d’une aide de deux millions de dollars (1,7 million d’euros).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a envoyé du matériel médical d’urgence destiné à couvrir les besoins de 10.000 personnes pendant trois mois.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a débloqué un peu plus d’un million d’euros de fonds d’urgence.

Le souverain britannique Charles III s’est dit jeudi « bouleversé » par ce drame, et le gouvernement britannique a offert 5 millions de livres (5,8 millions d’euros) en soutien aux opérations de secours.

Les Etats-Unis se sont engagés à verser 500.000 dollars (environ 429.000 euros) d’aide d’urgence.

L’Inde voisine a envoyé 10 tonnes d’aide humanitaire, incluant des couvertures, des lampes solaires et des médicaments.

Source : AFP