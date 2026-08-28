Les signaux de l’obstination américaine persistent | L’Iran aux médiateurs : pas d’ouverture gratuite d’« Ormuz »

Les mouvements diplomatiques vers Téhéran se sont intensifiés ces derniers jours, dans une tentative d’ouvrir une brèche dans le mur de la confrontation irano-américaine continue, à un moment où le détroit d’Ormuz occupe toujours la tête des priorités des médiations régionales, en tant que clé du progrès dans tout processus négocié plus large.

Alors que Washington a nié l’existence de négociations directes avec Téhéran actuellement, et a annoncé que l’option militaire reste posée sur la table parallèlement au durcissement des pressions économiques, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, a porté aux responsables iraniens des propositions relatives à la désescalade et à la « liberté de navigation » à « Ormuz », dont l’Iran s’est tenu ferme à lier l’ouverture à des mesures américaines concrètes.

La visite d’Al Thani est intervenue après des démarches similaires menées par le Pakistan et le Sultanat d’Oman. Selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères, Islamabad suit, en coordination avec des « pays amis », les efforts de médiation entre l’Iran et les États-Unis.

Le ministère a indiqué que la visite du chef de l’armée pakistanaise, Asim Munir, à Téhéran s’inscrivait dans le cadre de « tentatives renouvelées pour rouvrir le détroit d’Ormuz et relancer la voie diplomatique ».

Islamabad a exprimé son « optimisme » quant à la possibilité de générer un élan dans cette direction, soulignant que « la perturbation de la navigation se répercute sur les chaînes d’approvisionnement, en particulier les approvisionnements énergétiques », tout en affirmant que la décision finale exige des « mesures de la part de Téhéran et de Washington ».

Cependant, les positions émanant des États-Unis sont apparues loin de suggérer la proximité d’une reprise des négociations ou la possibilité d’aboutir à un accord par leur biais.

En effet, la « Maison-Blanche » a annoncé qu’« il n’y a pas de négociations en cours actuellement avec l’Iran », et que « toutes les options restent sur la table », tandis que sa porte-parole a déclaré que le premier objectif du président Donald Trump « était et reste de garantir que l’Iran ne puisse pas acquérir une arme nucléaire », ajoutant que l’administration n’a pas vu jusqu’à présent « la moindre sériosité de la part de l’Iran concernant les négociations ».

Elle a également indiqué que le blocus maritime reste en vigueur, réitérant la prétention que les États-Unis « contrôlent effectivement le détroit d’Ormuz ».

Plus tard, Trump a déclaré que « Washington ne veut pas parler avec Téhéran et ne cherche pas à tenir une réunion avec elle », confirmant que la démarche américaine actuelle « ne signifie pas que nous avons renoncé au volet militaire ».

Alors que cette position intervient parallèlement au focal de l’administration sur l’escalade de la pression économique sur Téhéran, le journal Wall Street Journal a rapporté d’après des sources que « l’administration Trump a informé les médiateurs à plusieurs reprises qu’elle ne souhaite pas revenir aux termes du mémorandum d’entente avec l’Iran », et que le président américain « s’est fixé sur la politique de pression économique et attend de voir si elle portera ses fruits ».

Dans ce cadre, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a appelé les autorités iraniennes à « dépenser l’argent pour leur peuple au lieu de diriger des milliards de dollars vers leurs alliés », accusant Téhéran de « dissiper des sommes considérables à l’étranger alors que les Iraniens peinent à subvenir à leurs besoins fondamentaux ».

En contrepartie, l’Iran a lié tout progrès dans le dossier du détroit à l’exécution par les États-Unis des engagements pris précédemment. Le secrétaire du « Conseil suprême de sécurité nationale » iranien, Mohsen Rezaï, a déclaré lors de sa réception d’Al Thani que l’Iran « ne fait pas confiance aux USA » après qu’elle a « trahi la diplomatie et les négociations à plusieurs reprises », avertissant que tout nouvel acte hostile américain sera accueilli par une riposte « frappant les intérêts militaires et économiques américains ».

Il a ajouté que Washington doit « d’abord prendre des mesures concrètes pour répondre aux conditions de Téhéran », avant que cette dernière ne commence à ouvrir « Ormuz ».

De son côté, le président du « Majlis » (Assemblée consultative), Mohammad Bagher Ghalibaf, a fait porter au responsable qatari une position similaire lors de leur réunion, exigeant de l’administration américaine qu’elle exécute ce à quoi elle s’est engagée en vertu du « mémorandum d’entente », et accusant l’administration Trump de prendre des « décisions erronées basées sur des informations erronées », estimant que « le siège économique américain est voué à l’échec ».

Quant au président iranien, Massoud Pezechkian, il a informé le Premier ministre qatari que la paix sera « dans l’intérêt de l’Iran, de la région et du monde », et a appelé l’administration américaine à « ignorer les voix qui entravent le retour au calme », soulignant l’existence de « courants aux États-Unis, en ‘Israël’ et en Iran » agissant, selon ses termes, pour « empêcher de parvenir à un accord ». Pezechkian a confirmé que l’Iran « n’a pas cherché la guerre, ne la cherche pas et ne la cherchera pas », mais qu’elle ne cédera pas à ce qu’il a qualifié de « chantage et de banditisme ».

Sur le terrain, l’Agence britannique des opérations de commerce maritime a rapporté qu’un pétrolier a été touché dans le détroit d’Ormuz par un projectile provoquant un incendie qui a été éteint, tandis que d’autres rapports avaient fait état du ciblage d’un pétrolier koweïtien.

Cela est intervenu alors que les va-et-vient se sont poursuivis concernant la question du déminage du détroit ; Trump ayant réitéré sa prétention que « Ormuz est ouvert », et que les forces américaines l’ont nettoyé des mines « totalement », alors que le réseau Bloomberg a rapporté que des responsables de pays alliés des États-Unis estiment que « certaines mines iraniennes existent toujours », évaluant leur nombre « entre 80 et 150 mines ».

Source : Médias