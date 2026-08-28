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    Discours du SG du Hezbollah cheikh Naïm Qassem vers 20h30 à l’occasion de la célébration de l’anniversaire du messager Mohammad (P)

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      Cheikh Qassem : Nous appelons les pays arabes et islamiques et leurs peuples à s’unir et à ne pas rester les bras croisés pendant que des ennemis s’infiltrent dans notre région et que leurs frères souffrent.

      Cheikh Qassem : Nous appelons les pays arabes et islamiques et leurs peuples à s’unir et à ne pas rester les bras croisés pendant que des ennemis s’infiltrent dans notre région et que leurs frères souffrent.

      Cheikh Qassem : La cause palestinienne n’est pas une question sectaire, mais une question islamique, nationale, panarabe et humanitaire.

      Cheikh Qassem : La cause palestinienne n’est pas une question sectaire, mais une question islamique, nationale, panarabe et humanitaire.

      Cheikh Qassem : L’unité islamique a deux conséquences : premièrement, nous unir pour prévenir les conflits et réaliser l’unité nationale et humaine. Le deuxième résultat est de nous unir autour de la question centrale de la Palestine, qui représente l’avenir de toute la région

      Cheikh Qassem : L’unité islamique a deux conséquences : premièrement, nous unir pour prévenir les conflits et réaliser l’unité nationale et humaine. Le deuxième résultat est de nous unir autour de la question centrale de la Palestine, qui représente l’avenir de toute la région