Le chef des démocrates critique la guerre de Trump contre l’Iran : elle a affaibli la position militaire des USA

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, multiplie ses critiques à la guerre menée Donald Trump contre l’Iran, estimant qu’elle a affaibli la position militaire des États-Unis.

« Six mois se sont écoulés depuis que le président Donald Trump a déclenché une guerre contre l’Iran qui a mis en danger nos forces armées », a-t-il écrit sur X ce 28 août.

Et de poursuivre que « la guerre que Trump a déclenchée il y a six mois a provoqué une flambée des prix du carburant et a engendré une instabilité mondiale ».

Il a accusé l’administration Trump qu’elle « propage des mensonges flagrants sur son échec dans le dossier iranien, alors que la réalité est que l’Iran, après 6 mois, tient en otage le détroit d’Ormuz ».

Il a également affirmé que « Trump n’a toujours aucune stratégie pour mettre fin au désastre de guerre qu’il a déclenché ».

Schumer a conclu en déclarant que « la guerre désastreuse de Trump, après 6 mois, n’a rien accompli en Iran, si ce n’est épuiser les stocks américains et affaiblir notre position militaire. »

Le sénateur démocrate avait le 10 août attaqué Trump sur sa gestion de la guerre avec l’Iran, qualifiant son leadership d’« échec complet et total ».

« Donald Trump nous a entraîné dans une guerre illégale, et il est en train de perdre sa guerre illégale, et il n’a aucun moyen d’en sortir », avait-il déploré.

Reprochant au président son manque de « stratégie, de discipline et de toute capacité à négocier sérieusement », Schumer avait insisté sur la nécessité de mettre fin à la guerre et de commencer à réparer les dégâts que la direction de Trump avait infligés aux États-Unis

Source : Divers