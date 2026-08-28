Cisjordanie occupée : l’ennemi israélien tue trois Palestiniens dont un dirigeant du Hamas

Les forces d’occupation israéliennes ont assassiné ce vendredi soir, trois Palestiniens, dont un dirigeant du mouvement Hamas, lors d’un raid visant le quartier de Harsh al-Saada dans la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Des sources locales ont indiqué à l’agence de presse palestinienne Ma’an que les martyrs sont Qais Bitawi (22 ans), Basil Turkman (26 ans) et Ahmed Yaaqoub Kruzo (22 ans).

Le Hamas a publié un communiqué déplorant la mort des martyrs et indiquant que Bitawi était un dirigeant du mouvement et supervisait la mise en œuvre de « plusieurs opérations Qassam dans le gouvernorat de Jénine, dont la dernière était le bombardement d’un engin explosif dans le quartier de Jabriyat le 11 juin 2026, qui a fait des blessés parmi les officiers israéliens, dont un grièvement ».

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué que ses équipes s’étaient rendues sur le lieu visé après le bombardement israélien mais les forces israéliennes les ont arrêtées à leur arrivée.

C’est la première fois depuis des mois que l’armée d’occupation mène une attaque aérienne sur la Cisjordanie. Elle survient à un moment où les tensions s’intensifient dans la région en raison d’attaques et d’actes terroristes perpétrés par des colons sous la protection des forces d’occupation, ce qui a fait de nombreux martyrs et blessés.

Au moins 1 100 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons en Cisjordanie, selon un décompte basé sur les données du ministère palestinien de la Santé.

Source : Divers