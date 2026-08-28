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Le secrétaire général du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem : L’unité islamique recherchée est celle qui renforce les musulmans et qui permet leur intégration et leur coopération, notamment entre les pays et les peuples.
28-08-2026 21:40 PM
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Cheikh Qassem : Nous appelons les pays arabes et islamiques et leurs peuples à s’unir et à ne pas rester les bras croisés pendant que des ennemis s’infiltrent dans notre région et que leurs frères souffrent.
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Cheikh Qassem : La cause palestinienne n’est pas une question sectaire, mais une question islamique, nationale, panarabe et humanitaire.
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Cheikh Qassem : L’unité islamique a deux conséquences : premièrement, nous unir pour prévenir les conflits et réaliser l’unité nationale et humaine. Le deuxième résultat est de nous unir autour de la question centrale de la Palestine, qui représente l’avenir de toute la région
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