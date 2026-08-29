Schumer critique la guerre de Trump contre l’Iran: elle n’a fait que nous affaiblir

Le chef de la minorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a critiqué la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran, déclarant : « Six mois se sont écoulés depuis que le président Donald Trump a déclenché une guerre contre l’Iran qui met en danger nos forces armées. »

Schumer a également ajouté que « la guerre que Trump a commencée il y a six mois a entraîné une hausse spectaculaire des prix du carburant et déstabilisé le monde. »

Il a par ailleurs affirmé que l’administration Trump « propage des mensonges flagrants sur son échec sur la question iranienne, alors que la réalité est qu’après six mois, l’Iran tient en otage le détroit d’Ormuz. »

Il a également souligné que « Trump n’a toujours aucune stratégie pour mettre fin à cette guerre désastreuse qu’il a déclenchée. »

Schumer a conclu en déclarant que « la guerre désastreuse de Trump, après six mois, n’a fait qu’épuiser les stocks américains et affaiblir notre puissance militaire. »

Auparavant, Schumer avait également critiqué Trump pour sa gestion de la guerre contre l’Iran, qualifiant son leadership d’« échec total et complet ».

Dans un message publié sur la plateforme X, Schumer a déclaré : « Donald Trump nous a entraînés dans une guerre illégale, et il est en train de la perdre. Il n’a aucune issue à cette guerre illégale. »

Il a ajouté que le manque de « stratégie, de discipline et de toute capacité à négocier sérieusement » de Trump met en danger les troupes américaines et fait grimper les prix pour les Américains.

Schumer a insisté sur la nécessité de mettre fin à la guerre et de commencer à réparer les dégâts que le leadership de Trump a infligés aux États-Unis.

La position de Schumer intervient dans un contexte de turbulences au sein de l’administration Trump après des mois de guerre contre l’Iran et l’échec de cette dernière à atteindre ses objectifs militaires. Les répercussions ne se sont pas limitées à la région, mais se sont étendues au monde entier, y compris à l’économie américaine, ce qui s’est directement répercuté sur les prix.

Source : Médias