Syrie : Les forces d’occupation israéliennes bombardent la campagne du centre de Quneitra avec trois obus d’artillerie

Selon des sources locales, les forces d’occupation israéliennes ont lancé une attaque samedi contre les environs du village d’al-Samdaniyah al-Sharqiyah, dans la campagne du centre de Quneitra.

Ces violations s’inscrivent dans le cadre des attaques continues contre la souveraineté, le territoire et la sécurité des citoyens syriens, attaques qui se sont intensifiées depuis la chute de l’ancien régime le 8 décembre 2014.

La plupart de ces attaques se concentrent dans le gouvernorat de Quneitra et ses zones rurales environnantes, dans le sud de la Syrie.

