Syrie: Incursion israélienne dans la campagne de Quneitra et installation d’un point de contrôle

Les forces d’occupation israéliennes ont infiltré, ce mardi matin, la route reliant les localités d’Al-Muallaqa et de Ghadir al-Bustan, dans la campagne de Quneitra, et y ont installé un point de contrôle, c’est ce qu’ont rapporté des sources locales.

Il y a plus d’une semaine, les forces d’occupation israéliennes avaient également infiltré la zone du barrage d’Al-Mantarah, dans le centre de la campagne de Quneitra, au sud de la Syrie.

Ces violations israéliennes s’inscrivent dans le cadre des agressions continues contre la souveraineté et le territoire syriens, ainsi que contre la sécurité de ses citoyens.

Ces agressions se sont intensifiées depuis la chute du précédent régime le 8 décembre 2024. Elles se concentrent dans le gouvernorat de Quneitra et ses zones rurales environnantes, dans le sud de la Syrie.