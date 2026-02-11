À la veille de l’anniversaire de victoire de la Révolution islamique en Iran : Quand les voix s’unissent et que la force de la détermination se révèle

Depuis la place Azadi, au cœur de Téhéran, à 21 heures, le cri d’« Allahu Akbar » n’était pas qu’un simple cri résonnant dans l’air, mais une scène puissante et complète, portant le souvenir, le présent et les messages de la révolution jusqu’aux confins du pays.

« Allahu Akbar » était une voix nationale véritablement unificatrice, s’élevant des places, des toits et des balcons, et des minarets, proclamant que cette république, après quarante-sept ans, appartient toujours à son peuple et que l’unité de ce peuple est la source de sa légitimité et son principal rempart.

À l’endroit même où les Iraniens ont changé le cours de leur histoire en 1979, la scène s’est répétée avec un enthousiasme renouvelé. Des générations n’ayant pas vécu les premiers jours de la révolution, mais ayant hérité de son appel et porté son sens, se sont rassemblées lors d’une nuit exceptionnelle, d’une ampleur et d’une portée sans précédent, pour affirmer que l’indépendance conquise ce jour-là n’était pas un événement éphémère, mais un choix renouvelé, protégé par la mémoire nationale et l’unité populaire.

Ici, « Allahu Akbar » se mue d’un slogan en une culture souveraine, d’un cri religieux en une expression nationale unificatrice de rejet de la servitude et de la dépendance, et de mépris pour toute tentative d’asservissement et de pression.

Les feux d’artifice qui ont illuminé le ciel de la capitale et d’autres provinces iraniennes semblaient la signature visuelle d’une position politique claire : celle d’un peuple uni et conscient, qui comprend que sa cohésion est son arme la plus puissante pour affronter les menaces extérieures et les tentatives de division intérieure.

Ce dont l’Iran a été témoin cette nuit-là ressemblait à un référendum populaire ouvert, sans urnes, mais avec un résultat sans équivoque : la révolution est toujours vivante car elle réside dans le peuple, et la république est inébranlable car elle a été fondée par la voix du peuple et continue de reposer sur la volonté d’un peuple qui a choisi l’unité comme voie, sa voix comme rempart et sa souveraineté comme ligne rouge infranchissable.

Voici l’Iran… une république inébranlable bâtie sur la volonté de son peuple, et elle perdurera tant que sa voix restera unie.

