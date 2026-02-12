L’Iran entre deux siècles : Au poste de défense du monde​. Questions et Opinions

Le dernier quart du XXe siècle a été le théâtre d’une gestation de mutations internationales exacerbées par le conflit mondial, sur fond de Guerre froide, de course aux armements et de « guerre des étoiles » entre les deux pôles de la planète : les États-Unis et l’OTAN face à l’Union soviétique et au Pacte de Varsovie. Le conflit se concentrait alors sur l’Europe, le développement des armes nucléaires et conventionnelles, le partage des zones d’influence, la divergence des systèmes politiques et économiques, ainsi que la répartition des richesses mondiales.

Cet affrontement s’est soldat par l’effondrement de l’Union soviétique pour des raisons économiques et sociales, marquant la prédominance du système libéral. Cela a conduit Francis Fukuyama à formuler sa célèbre thèse sur « La fin de l’histoire et le dernier homme », proclamant la victoire du système capitaliste sous l’égide d’une mondialisation et d’une hégémonie totale ayant dépouillé les États de leur souveraineté nationale au profit d’un leadership unipolaire de l’ordre mondial.



​Dans cette phase historique de l’ordre mondial — marquée par deux guerres mondiales successives, suivies d’une guerre froide globale et de multiples guerres régionales à travers l’Orient et l’Occident — la Révolution islamique a éclaté et la République islamique d’Iran s’est établie. Elle s’est construite en dehors de la carte des alignements internationaux, s’opposant à la théorie de la division bipolaire du monde. Lorsque cette division s’est estompée, cette puissance islamique émergente en Asie de l’Ouest s’est imposée comme un rempart inébranlable face au système unipolaire dirigé par le capitalisme américano-européen. Elle s’est déclarée puissance souveraine et indépendante, « ni orientale, ni occidentale », appelant à la participation des nations et des peuples à la direction du monde pour le bien de l’humanité entière.

​En conséquence, des puissances régionales et internationales ont lancé une guerre féroce contre le nouveau régime islamique. Cette lutte, qui a duré de longues années, est connue sous le nom de « Guerre imposée » et s’est déroulée en trois étapes :

​La guerre de « Défense sacrée » et la libération des territoires iraniens occupés ;

​La guerre pour châtier l’agresseur après la libération de Khorramshahr en 1982 ;

​La guerre de défense selon ses dix points et bases célèbres, qui s’est conclue par l’ouverture du front contre l’ennemi sioniste occupant la Palestine et Jérusalem (Al-Qods).



​Au moment où l’Iran devenait capable de remporter des victoires majeures, les États-Unis sont entrés directement en guerre en abattant l’avion civil iranien, ce qui fut suivi de la décision de cessez-le-feu et de l’entrée dans une nouvelle phase de conflit. Cette phase était directement liée à la nature du système international et au rôle du monde islamique et des pays d’Asie de l’Ouest dans sa gestion. En contrepartie, la thèse du « Choc des civilisations » a émergé, marquant le début des préparatifs pour d’autres formes de conflit international.



​Ces développements ont accompagné les thèmes de la lettre de l’Imam Khomeiny à Gorbatchev, laquelle proposait une vision d’un ordre international différent de la vision américaine et exprimait un refus explicite d’un système unipolaire pour gérer le monde. La région est alors entrée dans une nouvelle phase basée sur l’invasion du monde islamique par ses périphéries (Afghanistan), puis la guerre contre l’Irak après l’occupation du Koweït, suivie de la seconde guerre d’occupation de l’Irak visant à encercler l’Iran. C’est alors qu’a débuté l’ère du blocus économique et scientifique et du système de sanctions — un système d’agression explicite et extrêmement dangereux dont la confrontation a nécessité des efforts colossaux.

​En réalité, il apparaît que l’ordre mondial actuel place l’Iran islamique, et ce qu’il représente, à la pointe du combat contre la domination américano-sioniste sur le monde.

​Cette étape a été suivie par les phases de la « guerre douce » (soft war), le déclenchement des révolutions arabes et le changement de l’ancien ordre arabe. Puis vint la guerre du terrorisme takfiriste dans plusieurs pays arabes, provoquant des guerres civiles au Mashreq et au Maghreb.

Les États-Unis se sont lancés dans l’invasion de l’Orient arabe et islamique, tournant le dos à la désintégration de l’Union soviétique et délaissant leur conflit traditionnel avec le système communiste mondial, y compris la Chine. Cela a permis à la Russie de reprendre son souffle après l’effondrement soviétique et de préserver sa puissance nucléaire.

De même, cette opportunité a permis l’éveil du géant chinois, devenu l’usine du monde et son cerveau scientifique et technologique, s’imposant comme un modèle international concurrençant fermement le système libéral américano-européen.



​L’Iran a mené diverses guerres avec une détermination et une constance exemplaires, remportant des victoires réelles qui ont contraint l’Amérique et l’Europe à s’asseoir à la table des négociations, reconnaissant l’Iran comme un système islamique indépendant et partenaire de la gestion de l’ordre international. L’accord sur le programme nucléaire a été conclu après que l’Iran a su résister aux formes de guerre douce, au terrorisme, au blocus et aux sanctions.



​La position de l’Iran a permis d’aider la Chine et la Russie à faire face aux forces du « Nouvel Ordre Mondial ». Elle a également permis de soutenir les mouvements de libération et de résistance en Palestine, au Liban, en Irak, en Afghanistan et ailleurs, dans un appel explicite à la solidarité des peuples et des États d’Asie de l’Ouest face au nouvel impérialisme. Plusieurs guerres ont éclaté, dont les plus marquantes furent la guerre de juillet au Liban, les guerres de Gaza, la guerre du Yémen, la guerre en Afghanistan et la lutte contre le terrorisme en Syrie, en Irak et au Yémen. Un entendement fluctuant entre l’Iran, l’Amérique et la Russie a persisté à travers des hauts et des bas jusqu’à la guerre de Gaza et la grande guerre au Liban et en Iran, ainsi que les bouleversements qu’a connus le Moyen-Orient suite à ces conflits.

​Après le premier mandat de Trump, son retrait de l’accord nucléaire, l’annonce de « l’Accord du siècle », l’appel à la normalisation, la judaïsation de Jérusalem et la poursuite de la guerre contre l’Iran, le Liban, la Syrie, l’Irak et la Palestine, la guerre de Gaza a provoqué un séisme majeur au sein de l’ordre régional et international. Elle est apparue comme l’enfantement de nouveaux rapports de force mondiaux. Cette guerre ressemble à un séisme qui modifie la structure de la nature, produisant une image nouvelle et plaçant le monde devant une géopolitique radicalement différente.

​En réalité, l’ordre mondial actuel place l’Iran islamique, et ce qu’il représente, à la pointe du combat contre la domination américano-sioniste en Asie de l’Ouest. L’Iran se trouve également en position de défense de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine soutenue par l’OTAN, de l’Amérique latine face aux velléités d’invasion américaines sous l’ère Trump, ainsi que du développement ascendant du géant chinois.

Le destin de toutes ces puissances dépend des résultats sur le terrain où l’Iran défend le monde contre l’hégémonie prédatrice américaine. C’est pourquoi ce monde est appelé à se défendre lui-même et à rester vigilant face aux nouveaux objectifs de domination incarnés par l’annonce du « Conseil mondial de la paix », qui menace le destin des Nations Unies, de ses institutions, ainsi que le rôle et les équilibres internes du Conseil de sécurité.

Ainsi, l’histoire se répète une fois de plus dans une trajectoire continue entre la fin du siècle dernier et le début de ce siècle dans le troisième millénaire. L’Iran s’y affirme comme une puissance de défense et de sauvetage du droit des nations et des peuples à la liberté, à la souveraineté, à la sécurité, à la participation, au développement, au progrès et à la paix.

Malgré la cruauté et la difficulté de cette période, cela nous incite à rester attachés aux principes de la liberté humaine et du droit à l’existence. C’est pourquoi nous regardons l’avenir avec une grande confiance : notre monde est préservé de toute agression, l’Iran est protégé et sauvegardé, et l’histoire se répète à travers la position et le statut de l’Iran dans la défense de ce monde au fil des guerres qui se sont succédé entre deux siècles.

Trad Hamadé Jeudi 12 février 2026

​Écrivain et ancien ministre

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar