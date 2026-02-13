‘Israël’ démolit des bâtiments à Khan Younes et ouvrent le feu contre Gaza-ville

Un avion israélien bombarde un bâtiment dans le quartier d'Al-Zaytoun à Gaza, le 13 février 2026.

Les forces d’occupation israéliennes ont mené, ce vendredi matin, plusieurs agressions contre différentes zones de la bande de Gaza

L’armée d’occupation a démoli des immeubles résidentiels à l’est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza.

Et puis à Gaza-ville, des véhicules militaires israéliens ont ouvert le feu contre l’est des quartiers d’Al-Tuffah, d’Al-Shuja’iyya et d’Al-Zaytoun. Des navires de la marine israélienne ont également tiré en mer, au large de la ville.

Il convient de rappeler que l’occupation israélienne poursuit ses agressions contre la bande de Gaza, en violation de l’accord de cessez-le-feu entrée en vigueur depuis octobre 2025.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, le nombre de martyrs depuis la déclaration du cessez-le-feu s’élève à 591, tandis que le nombre total de martyrs depuis le début de la guerre génocidaire contre Gaza a atteint plus de 72 000, dont une majorité de femmes et d’enfants.