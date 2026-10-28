Rezaei reçoit l’ambassadeur du Yémen : une réunion quadripartite pour garantir la sécurité dans la région

Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, a reçu l’ambassadeur du Yémen à Téhéran. Les deux hommes ont fait le point sur les derniers développements sur les fronts yéménites.

M. Rezaei a salué le soutien du Yémen à la Palestine dans le conflit qui l’oppose à l’entité israélienne — notamment durant la « guerre du Ramadan » — ainsi que son engagement en faveur de la défense de Gaza.

Il a par ailleurs souligné que la récente réunion quadripartite tenue à Téhéran visait à garantir la sécurité régionale, à obtenir le retrait des forces étrangères et à mettre fin à toute ingérence extérieure dans les affaires des États de la région.

Ces déclarations interviennent à la suite d’une réunion quadripartite organisée par Téhéran le 26 octobre, à laquelle ont pris part l’Iran, l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, afin de discuter de la sécurité régionale ainsi que de la situation en Palestine et au Liban.

Les participants ont convenu de poursuivre le dialogue pour renforcer la coopération en matière de paix et de sécurité régionales. De son côté, Téhéran a présenté cette rencontre comme une étape vers l’élaboration d’un système de sécurité régional fondé sur les capacités propres aux pays de la région, à l’abri de toute ingérence étrangère.

Source : Médias