Saree : Nous avons repoussé des regroupements saoudiens au sud de Bab el-Mandeb et pris pour cible deux avions de transport militaire

Les forces armées yéménites ont annoncé avoir repoussé une tentative d’avancée menée par des troupes saoudiennes depuis le sud de Bab el-Mandeb.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré que les forces yéménites avaient pris pour cible ces regroupements à l’aide de missiles balistiques et d’armes lourdes, causant, selon lui, un grand nombre de morts et de blessés.

Les forces armées yéménites ont par ailleurs indiqué avoir visé deux avions de transport militaire, situés respectivement à l’aéroport de Najran et à la base aérienne Khalid, à Khamis Mushait, en Arabie saoudite.

Plus tôt dans la journée, les forces armées yéménites avaient annoncé avoir frappé la raffinerie de Ras Tanura, dans la province orientale de l’Arabie saoudite, au moyen d’un missile balistique, précisant que la cible avait été atteinte avec précision.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la riposte légitime des forces armées yéménites face à l’agression saoudienne contre le pays.

Source : Médias