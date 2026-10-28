Rapport démocrate : la fortune de Trump issue d’actions pétrolières et gazières a augmenté de 35,8 millions de dollars

Un rapport des démocrates de la Commission économique mixte du Congrès américain a révélé que le président américain Donald Trump a réalisé des gains se chiffrant en millions de dollars sur le marché des actions pétrolières.

Le rapport indique que la fortune personnelle de Trump, constituée d’actions dans le secteur du pétrole et du gaz, a augmenté de 35,8 millions de dollars depuis le début de l’année.

Il souligne également que 94 % des achats d’actions pétrolières et gazières effectués par Trump en 2026 ont eu lieu après le déclenchement de la guerre contre l’Iran.

Par ailleurs, le journal britannique The Independent a révélé qu’un nouveau sondage montre qu’une large majorité d’Américains estime que le président Donald Trump n’acceptera pas les résultats des prochaines élections de mi-mandat, si les Républicains venaient à subir des pertes électorales.

Ces informations interviennent alors que les élections de mi-mandat américaines doivent se tenir le 3 novembre 2026. Il s’agit d’une échéance cruciale, lors de laquelle seront réélus tous les membres de la Chambre des représentants, renouvelé un tiers des sièges du Sénat, et élus les gouverneurs de 36 États.

Source : Médias