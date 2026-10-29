Yedioth Ahronoth : Trump interviendra dans la politique israélienne en cas d’impasse

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanch. ©Reuters

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que le président américain Donald Trump « n’hésitera pas à intervenir personnellement dans la politique intérieure israélienne si celle-ci se retrouve dans une impasse ».

Selon le Yedioth Ahronoth, « il est dans l’intérêt de Trump d’intervenir dans la politique israélienne, afin de protéger des intérêts qui généreraient des profits pour ses proches ».

Plus tôt dans la journée, répondant à une question sur les élections en « Israël » — qui faisait référence à des sondages indiquant une défaite du Premier ministre de l’entité occupante, Benjamin Netanyahu — Trump a déclaré que son « message de soutien l’avait beaucoup aidé ».

S’adressant aux journalistes à l’aéroport d’Andrews, Trump a affirmé : « Lorsque le message de soutien a été publié, cela l’a beaucoup aidé. Mais, en réalité, j’ai entendu dire qu’il s’en était plutôt bien sorti ». Il a ajouté : « Il est probable qu’il gagne, ou bien qu’il y ait une égalité ; nous verrons bien ce qui se passera ».

Trump avait précédemment exprimé son soutien à Netanyahu pour ces élections, le qualifiant de « fort, courageux et génial » face à une large opposition, y compris au sein même d’« Israël ».

Trump a ajouté qu’une défaite de Netanyahu aux élections signifierait que les États-Unis devraient se charger eux-mêmes de la mission face à l’Iran, précisant : « Ce n’est pas quelque chose que je souhaite ».

Source : Médias