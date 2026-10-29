Sanders : Trump est le président le plus dangereux de l’histoire des États-Unis

Le sénateur américain indépendant du Vermont, Bernie Sanders, a qualifié ce mercredi le président américain Donald Trump de « président le plus dangereux de l’histoire des États-Unis », le décrivant comme une « figure autoritaire qui ne croit pas en l’État de droit ».

Sanders a déclaré que les élections se résument à un choix : maintenir un Congrès républicain qui approuve aveuglément tout ce que propose Trump, ou œuvrer à le tenir responsable de ses actes.

Il a ajouté que les résultats du scrutin détermineront la nature des relations entre le Congrès et l’administration américaine, dans un contexte marqué par des désaccords sur la gestion et les politiques de Trump.

Ces propos de Sanders interviennent alors que les États-Unis se préparent aux élections de mi-mandat, prévues le 3 novembre.

Source : Médias