Araghchi : L’Iran donne une chance à la diplomatie, mais ses forces sont prêtes à défendre le pays

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé ce mercredi que « l’Iran donne une chance à la diplomatie de réussir, tandis que ses vaillantes forces armées sont parfaitement prêtes à défendre la patrie ».

Dans une publication sur la plateforme X, M. Araghchi a déclaré : « Nous maintenons des contacts étroits et constants avec des médiateurs afin d’examiner des idées susceptibles de garantir la mise en œuvre de notre plan en sept jours, et ce, dans un délai inférieur à une semaine ».

Ces déclarations interviennent alors que font état de nouveaux mouvements diplomatiques visant à mettre fin à la guerre, dans un contexte de craintes croissantes quant à une reprise des échanges de frappes militaires.

En septembre dernier, M. Araghchi avait proposé un plan iranien s’étalant sur sept jours, prévoyant la réouverture du détroit d’Ormuz et le rétablissement de la navigation normale, à condition que les États-Unis répondent aux exigences iraniennes.

Plus tôt dans la journée, un haut responsable iranien a confié à l’agence Reuters que le Qatar n’avait soumis aucune nouvelle proposition à Téhéran, mais avait plutôt avancé des idées jugées inacceptables. Il a ajouté que l’Iran « ne fera preuve d’aucune flexibilité » concernant le dossier nucléaire.

Source : Médias