La Turquie envoie deux navires de guerre en Somalie ; Mogadiscio renforce ses effectifs dans le Bas-Shabelle

Le ministère turc de la Défense a annoncé son intention d’envoyer deux navires de guerre en Somalie ce vendredi, afin d’acheminer des approvisionnements et de procéder à une relève de personnel militaire. Cette annonce coïncide avec des informations faisant état de l’envoi, par le gouvernement fédéral somalien, de renforts militaires dans plusieurs zones de la région du Bas-Shabelle, dans le sud du pays, sur fond de tensions sécuritaires et politiques croissantes.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère turc de la Défense a précisé que les frégates « TCG Gökçeada » et « TCG Yıldırım » entameront leur trajet vers la Somalie le 30 octobre. Cette mission a pour objectif le transport maritime de ravitaillement ainsi que la relève des militaires turcs déployés sur place. Le ministère n’a toutefois pas précisé la nature des équipements et fournitures transportés, ni si ceux-ci sont destinés aux forces turques présentes en Somalie ou aux forces armées somaliennes.

Renforcement de la coopération militaire entre Ankara et Mogadiscio

Dans le cadre de la coopération en matière de défense, le ministère turc de la Défense a fait savoir que le commandant des forces terrestres turques a reçu son homologue somalien et la délégation qui l’accompagnait, le 24 octobre, dans le cadre des échanges militaires constants entre les deux pays. Ces mouvements s’inscrivent dans le partenariat sécuritaire et de défense liant Ankara et Mogadiscio, lequel englobe la formation des forces somaliennes, le renforcement de leurs capacités militaires, ainsi qu’une coopération dans le domaine de la sécurité maritime. La Turquie maintient une présence militaire et des activités de formation en Somalie ; elle contribue à la qualification d’unités des forces armées somaliennes, dans le cadre d’une coopération bilatérale visant à renforcer les capacités des institutions sécuritaires et militaires.

Renforts gouvernementaux dans le Bas-Shabelle

Sur le terrain, des rapports locaux indiquent que le gouvernement fédéral somalien a déployé de nouveaux renforts militaires dans plusieurs zones de la région du Bas-Shabelle, notamment à Merca, Qoryoley, Janale et Baledogle. Selon les informations qui circulent, ces renforts comprennent des effectifs militaires ainsi que du matériel, sans que l’ampleur des forces déployées ni la nature des missions qui leur sont assignées ne soient précisées.

Aucun détail officiel complet n’a été fourni quant aux raisons de ces mouvements, ni quant à savoir s’ils sont liés aux opérations contre le groupe Al-Shabaab ou aux tensions politiques et militaires qui affectent l’administration du Sud-Ouest de la Somalie.

Ces renforts interviennent dans un contexte de différend croissant entre le gouvernement fédéral et les forces loyales à l’ancien président de l’administration du Sud-Ouest, Abdiaziz Hassan Mohamed, dit Laftagaren. Au cours des dernières semaines, les forces de ce dernier ont étendu leur déploiement dans certaines zones des régions de Bay, Bakool et du Bas-Shabelle.

Des rapports locaux ont fait état de l’entrée de forces fidèles à Laftagaren dans la ville de Qoryoley, sur fond de mouvements militaires croisés et de craintes d’une extension des affrontements à de nouvelles zones.

Le gouvernement somalien fait face à des défis sécuritaires simultanés : la poursuite des opérations militaires contre le groupe « Al-Shabaab » et l’intensification de la lutte pour le pouvoir au sein de l’administration du Sud-Ouest. Ces récents mouvements militaires suscitent des inquiétudes quant à la sécurité des populations et à la libre circulation des civils, en particulier dans les zones où se déploient des forces rivales.

Source : Médias