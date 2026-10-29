Díaz-Canel : La victoire de Cuba aux Nations Unies contre le blocus américain est une victoire pour son peuple

Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a affirmé que le monde a de nouveau exprimé, à une large majorité, son rejet du blocus américain imposé à Cuba, et ce, malgré ce qu’il a qualifié de pressions et de chantages américains des plus atroces.

Díaz-Canel a déclaré que la victoire de Cuba aux Nations Unies est celle du peuple cubain, qui ne cède pas face à l’asphyxie économique et aux menaces américaines. Il a souligné qu’il s’agit d’une victoire de la vérité face à ceux qui misent sur le mensonge et le chantage pour soumettre une nation entière à une punition collective.

De son côté, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a qualifié ce vote de nouvelle victoire au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies contre le blocus américain. Il a affirmé que ce résultat confirme, une fois de plus, que Cuba ne constitue pas une menace ; c’est au contraire le blocus qui en est une.

L’Assemblée générale des Nations Unies a voté aujourd’hui, à une majorité de 130 États, en faveur d’une résolution appelant les États-Unis à mettre fin au blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba. 17 pays s’y sont opposés, tandis que 25 se sont abstenus.

Ce vote s’inscrit dans une tradition annuelle qui perdure depuis 1992 : Cuba bénéficie d’un large soutien aux Nations Unies dans ses efforts pour mettre fin au blocus qui lui est imposé depuis plus de six décennies.

Source : Médias