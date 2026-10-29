Bolsonaro revendique être le « leader légitime » du Brésil après son arrivée aux États-Unis.

Le sénateur brésilien Flávio Bolsonaro a affirmé être le leader légitime du Brésil après son arrivée aux États-Unis, déclarant avoir été victime d’un coup d’État électoral orchestré par la Cour suprême de son pays et par le président Luiz Inácio Lula da Silva, qui a remporté l’élection avec une marge de plus de quatre millions de voix.

Bolsonaro est arrivé à Miami après avoir quitté le Brésil, où il avait refusé de se conformer à l’ordre de la Cour suprême lui enjoignant de restituer ses passeports.

Il a remercié le président argentin Javier Milei pour son aide lors de ce voyage, ainsi que le président américain Donald Trump – qui lui a octroyé ainsi qu’à des membres de sa famille des visas d’entrée – pour son accueil.

Dans un message publié sur la plateforme X avant d’être supprimé, Bolsonaro s’est proclamé « président élu ». Il a publié un message ultérieur dans lequel il s’est déclaré « le leader » légitime du Brésil.

Dans la nouvelle version de son message, il a déclaré : « Je tiens à dire, non seulement à mes soixante millions d’électeurs, mais à l’ensemble du peuple brésilien, que je suis le leader, et que les criminels qui ont volé les élections au Brésil font partie d’une organisation criminelle qui a instauré un système autoritaire. »

Il a nié avoir fui le Brésil, affirmant qu’il était parti pour se protéger ainsi que sa famille et pour éviter d’être victime d’une campagne de harcèlement qu’il impute à Lula et à la Cour suprême.

Reconnaissance internationale de la victoire de Lula da Silva La Cour électorale fédérale du Brésil, les dirigeants mondiaux, les observateurs internationaux et le propre parti de Bolsonaro ont reconnu la victoire de Lula.

Le président de l’autorité électorale, Kassio Nunes Marques, a déclaré dans un communiqué que les élections brésiliennes se sont déroulées dans le respect total des exigences légales et constitutionnelles, sans faire mention du message de Bolsonaro.

Interrogé par des journalistes à la base aérienne interarmées Andrews au sujet des propos de Bolsonaro, Donald Trump s’est refusé à tout commentaire, se contentant de répéter une déclaration antérieure selon laquelle il s’agissait d’« élections très étranges ».

Les déclarations de Bolsonaro constituent un dilemme pour Washington à un moment où cette dernière cherche à surmonter les tensions avec le plus grand pays d’Amérique latine, qui détient la deuxième plus grande réserve de terres rares au monde.

Lula a accusé Washington de collusion avec la famille Bolsonaro en vue de les ramener au pouvoir. Avant les élections de dimanche, l’agence Reuters avait fait état d’une campagne menée par le département d’État américain pour rétablir la famille Bolsonaro au pouvoir, tandis que Washington nie toute ingérence dans les affaires intérieures du Brésil.

Donald Trump avait précédemment affirmé que le père de Flávio, l’ancien président Jair Bolsonaro, était victime d’un acharnement judiciaire.

Jair Bolsonaro s’était rendu aux États-Unis après avoir refusé de reconnaître sa défaite face à Lula en 2022. Il était finalement rentré au Brésil, mais a été condamné à 27 ans de prison pour avoir fomenté un complot putschiste après que ses partisans ont pris d’assaut des bâtiments gouvernementaux à Brasilia.

Lula a déclaré cette semaine qu’il était « honteux » que Bolsonaro n’ait pas cru bon de rester au Brésil pour prouver son innocence.

Bolsonaro a quitté le Brésil en secret après que la Cour suprême eut ordonné la saisie de ses passeports dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent, des accusations qu’il nie. Bolsonaro, dont la victoire aux élections de dimanche était largement pressentie, n’a apporté aucune preuve d’une quelconque fraude électorale. Il a perdu face à Lula par une marge d’environ 4,5 millions de voix.

Source : Médias