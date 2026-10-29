Araghchi: L’Iran pourrait rouvrir le détroit d’Ormuz « en quelques jours » si ses conditions sont acceptées

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l’Iran étudiait des propositions susceptibles de permettre la mise en œuvre de son plan en sept jours pour rouvrir le détroit d’Ormuz dans un délai encore plus court et sortir de l’impasse avec les États-Unis.

Dans un bref message publié mercredi sur son compte X, M. Araghchi a affirmé que l’Iran était disposé à « donner une chance à la diplomatie », tout en étant « pleinement prêt à se défendre » contre tout nouvel acte d’agression.

Il a indiqué que l’Iran était en contact étroit avec les pays qui assurent une médiation entre Téhéran et Washington afin de mettre fin à une confrontation qui a profondément affecté la sécurité régionale ainsi que l’approvisionnement énergétique mondial.

Dans son message, le chef de la diplomatie iranienne a laissé entendre que l’Iran pourrait accélérer la réouverture du détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le transport de l’énergie, soumis à des restrictions iraniennes depuis le début de l’année, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une agression contre le pays.

Il a précisé que cette réouverture pourrait intervenir encore plus rapidement que prévu dans le cadre du plan en sept jours présenté par l’Iran en septembre.

Selon cette proposition, transmise aux États-Unis par l’intermédiaire du Qatar, Téhéran rouvrirait le détroit d’Ormuz et reprendrait les négociations avec Washington dans un délai d’une semaine, si ses conditions étaient acceptées.

Dans les cinq premiers jours, les États-Unis mettraient fin à leur agression contre l’Iran, lèveraient le blocus naval, assoupliraient les restrictions sur les exportations de pétrole iranien et débloqueraient les avoirs iraniens gelés. Le sixième jour, l’Iran rouvrirait le détroit d’Ormuz à la navigation commerciale. Le septième jour, Téhéran reprendrait les négociations avec Washington en vue de parvenir à un accord définitif.

« Nous restons en contact étroit et permanent avec les médiateurs afin d’examiner des propositions susceptibles de permettre la mise en œuvre de notre plan en sept jours dans un délai encore plus court », a déclaré M. Araghchi.

Source : Médias