Pas de majorité nette aux élections israéliennes… Les négociations gouvernementales débuteront la semaine prochaine

Le vote pour les élections israéliennes s’est achevé jeudi sans qu’aucun des deux principaux blocs politiques ne parvienne à décrocher la majorité requise pour former le gouvernement.

Selon les résultats préliminaires – portant sur le dépouillement de 94,4 % des bulletins –, le camp du Premier ministre Benjamin Netanyahu obtiendrait 53 sièges, contre 48 sièges pour le bloc d’opposition « Changement » mené par Gadi Eisenkot. Les partis arabes ont quant à eux décroché 19 sièges, selon la chaîne israélienne Channel 12.

Ainsi, les deux parties demeurent éloignées du seuil de la majorité fixé à 61 sièges sur 120 à la Knesset, ouvrant la voie à des négociations complexes en vue de constituer une coalition, sur fond de perspective de nouvelles élections en cas d’impasse durable.

À l’échelle des partis, le Likoud présidé par M. Netanyahu arrive en tête avec 26 sièges, suivi du parti Yashar dirigé par M. Eisenkot avec 21 sièges. De son côté, la formation Together (Yachad) emmenée par Naftali Bennett recueille 12 sièges, tandis que la Liste arabe unifiée en obtient 11.

Le parti des Démocrates mené par Yair Golan et la Liste arabe unifiée (Ra’am) dirigée par Mansour Abbas décrochent chacun 8 sièges. Les formations Judaïsme unifié de la Torah, Israël Beytenou, Shats et Force juive (Otzma Yehudit) obtiennent toutes 7 sièges chacune, tandis que le parti Sionisme religieux de Bezalel Smotrich recueille 6 sièges.

Les « doubles enveloppes » peuvent-elles modifier la donne ?

Les opérations de dépouillement se poursuivent, parallèlement au traitement des « doubles enveloppes », dont le volume est estimé entre 430 000 et 480 000 bulletins – soit l’équivalent d’environ 8 à 9 sièges parlementaires, d’après le quotidien israélien Israel Hayom.

Ce dispositif permet aux citoyens incapables de voter dans leur bureau d’affectation habituel d’exprimer leur suffrage ailleurs. L’appellation « double enveloppe » vient du fait qu’elle contient deux poches pour chaque électeur : une enveloppe intérieure anonyme renfermant le bulletin, et une enveloppe extérieure portant l’identité du votant. Cette catégorie englobe notamment les soldats de l’armée israélienne, les membres des forces de sécurité, les prisonniers ainsi que les patients hospitalisés, selon les médias israéliens.

Au vu des résultats partiels, le camp de Netanyahu aurait besoin de 8 sièges supplémentaires pour atteindre la majorité absolue. La configuration du futur gouvernement reste donc suspendue aux résultats définitifs ainsi qu’aux alliances qui se noueront au lendemain du scrutin.

Mardi soir, la Commission électorale a annoncé que le taux de participation avait atteint 77,7 %, en hausse de 7,1 points par rapport aux élections de 2022 – marquant ainsi le niveau le plus élevé enregistré depuis 1999.

Trump salue l’impact de son soutien à Netanyahu

En marge de l’attente des chiffres définitifs, le président américain Donald Trump a déclaré jeudi, lors d’un entretien accordé au site Axios, avoir reçu dans un premier temps des « rapports alarmants » concernant les chances de M. Netanyahu, avant d’ajouter que ce dernier se trouvait désormais « dans une posture plutôt favorable ».

« J’ai entendu dire que mon soutien a fait une grande différence en faveur de Bibi », a affirmé M. Trump. Interrogé sur une éventuelle intervention de sa part pour appuyer la constitution d’un gouvernement d’union mené par M. Netanyahu, il a répondu n’y avoir pas encore réfléchi, ajoutant : « Je vais me pencher sur la question. »

De son côté, le président israélien Isaac Herzog doit entamer la semaine prochaine ses consultations officielles auprès des différentes formations politiques, avant de charger Benjamin Netanyahu ou Gadi Eisenkot de former le gouvernement.

« Nous devons tout mettre en œuvre, surtout après la journée d’hier, pour éviter une nouvelle consultation électorale. J’attends donc de tous ceux qui viendront ici qu’ils se présentent avec un esprit ouvert », a déclaré hier M. Herzog.

En l’absence de majorité claire pour l’un ou l’autre des blocs, ‘Israël’ fait face au risque de devoir convoquer de nouvelles élections à l’horizon 2027 si les négociations ne permettent pas de dégager une coalition. En cas d’échec prolongé à trouver un accord, un nouveau scrutin pourrait être fixé dès le mois d’avril.

Source : Médias