Mohebbi : le CENTCOM est un tueur d’enfants… et les allégations concernant Ormuz se prouvent par des faits, non par des communiqués

Le porte-parole du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran, le général de brigade Hossein Mohebbi, a qualifié le Commandement central américain (CENTCOM) de « tueur d’enfants ».

Évoquant la situation dans le détroit d’Ormuz, il a affirmé que celle-ci « se détermine dans les airs, sur terre et en mer, et non dans l’espace cybernétique ni dans les salles de guerre médiatique américaines ».

S’adressant aux ennemis de son pays, il a lancé : « Prouvez vos affirmations concernant le déminage du détroit d’Ormuz par des preuves indépendantes, et non par vos seuls communiqués ».

Le général Mohebbi a ajouté que la crise de Suez en 1956 avait révélé les limites de la puissance britannique, soulignant que « l’Histoire se redessine parfois au niveau des passages stratégiques étroits ».

Précédemment, M. Mohebbi avait confirmé que les capacités de l’Iran à produire des missiles et des drones avaient augmenté d’au moins une fois et demi par rapport au passé, mettant en garde contre une riposte encore plus vigoureuse à toute action militaire américaine.

De même, il avait souligné – dans une déclaration séparée – que l’Iran répliquerait de manière démultipliée à toute erreur commise par l’ennemi, aussi limitée soit-elle, avertissant que tout mouvement dirigé contre le pays ferait l’objet d’une réponse renforcée.

La République islamique d’Iran réaffirme ainsi qu’elle accorde une chance au succès de la diplomatie, alors même que ses forces armées se tiennent en état de préparation maximale pour défendre la patrie.

Source : Médias