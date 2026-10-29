Une campagne de diffamation vise les partis arabes après une participation record aux élections de la Knesset

Le média palestinien Quds News a mis en garde contre « une campagne de diffamation contre l’électorat et les partis arabes palestiniens après leur score historique aux législatives israéliennes, en les accusant de fraude, de corruption et de financement étranger ».

Les deux principales formations politiques majoritairement arabes, Raam (Liste arabe unie) et la Liste unifiée (Liste commune), sont en passe de rafler un nombre de sièges inédit dans leur histoire après la forte mobilisation électorale sans précédent de la minorité arabe victime de fortes discriminations. Elles ont obtenu 19 sièges contre 10 dans le parlement précédent.

Des médias israéliens ont rapporté jeudi que les autorités électorales ont demandé au Shin Bet d’ouvrir une enquête sur des allégations de soutien étranger aux partis arabes, sans aucune preuve publiquement présentée jusque-là, selon l’AFP.

Les médias israéliens évoquent que des fonds provenant du Qatar et de réseaux liés aux Frères musulmans en Turquie auraient été utilisés pour encourager la participation des électeurs arabes.

Selon le média palestinien Quds News, ces accusations, de par leurs implications politiques, dépassent la simple remise en cause de l’intégrité du scrutin et visent à délégitimer la représentation politique arabe, d’autant plus que les forces d’opposition pourraient s’appuyer sur les votes des partis arabes pour former le prochain gouvernement.

Ni le bloc de Netanyahu ni celui de l’opposition n’ont obtenu la majorité de 61 sièges requise pour former le gouvernement.

« Cette rhétorique fait craindre que des accusations de faux ou de financement étranger ne servent à intensifier la pression politique et juridique sur les partis arabes, et ne soient ensuite utilisées pour restreindre leurs activités ou exiger leur dissolution, notamment si elles sont liées à des accusations de financement étranger ou de « soutien au terrorisme » », a averti Quds news.

Et de rappeler que durant la campagne électorale, Netanyahu et le Likoud ont cherché à discréditer toute coopération avec les partis arabes.

Le Likoud mène la campagne

Des sources ont confié au Haaretz que Netanyahu va lancer une campagne politique qui devrait durer plusieurs semaines, dans le but de faire pression sur les dirigeants du camp d’Eisenkot et de les empêcher d’agir contre lui, que ce soit pour former un gouvernement avec le soutien des partis arabes ou pour prendre le contrôle de la Knesset et nommer un nouveau président.

Mercredi , le parti Likoud a affirmé dans un communiqué que « les élections en Israël ont été volées par des partis arabes soutenant le terrorisme », sans fournir la moindre preuve à l’appui de ces accusations.

Le communiqué présente l’affaire comme un « attentat contre la démocratie » visant à « islamiser Israël et faire chuter le gouvernement de droite afin de provoquer un retrait et une défaite de Tsahal (l’armée israélienne) sur tous les fronts, en premier lieu l’Iran ».

Dans son communiqué jeudi, le Likoud estime qu’il est désormais « clair qu’aucun parti sioniste ne peut être autorisé à coopérer avec Raam ou la Liste unifiée », car cela mettrait « Israël en danger ».

Une alliance entre les partis arabes et le principal bloc de l’opposition emmené par le centriste Gadi Eisenkot leur permettrait mathématiquement de prendre le contrôle du Parlement.

Alors que les médias israéliens rendent compte de l’arrestation de 7 suspects qui auraient payé des voix pour voter en faveur du parti Raam, le dirigeant de ce parti Mansour Abbas a nié toute implication.

Le président du parti arabe Balad a accusé Netanyahu de vouloir « voler les élections ».

Pour étayer le soupçons d’ingérence étrangère, les médias israéliens évoquent aussi le déplacement à la veille du scrutin électoral d’Ahmad Tibi, le député de la Liste commune à Doha, pour un séjour de 24 heures au cours duquel il a accordé une interview à la chaine qatarie Al Jazeera. Tibi avait assuré que son bloc est disposé à coopérer avec celui d’Eisenkot pour évincer Netanyahu.

Les médias rapportent aussi les déclarations de l’ancien Premier ministre qatari, mercredi, qui a salué publiquement le score des partis arabes.

« Netanyahu, habitué aux mensonges »

Après avoir incité les autorités à enquêter « sur chaque plainte », le chef du bloc de l’opposition Gadi Eisenkot a mis en garde contre toute « instrumentalisation de la situation » pour retarder la validation des résultats et la prise de fonction du nouveau Parlement.

« Netanyahu qui est habitué aux mensonges, à la manipulation des consciences et à la propagation du chaos, mène, avec ses partenaires, une opération d’influence illégitime sur l’opinion publique israélienne dans le but de retarder la publication des résultats des élections et de délégitimer faussement le travail de la 26e Knesset », a-t-il déclaré.

Selon lui, « la tentative d’exploiter des informations qui n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête, et dont les détails ou l’étendue des soupçons sont flous, pour contester les résultats officiels des élections, au cours desquelles le public israélien a voté contre le gouvernement défaillant, est inacceptable et doit être catégoriquement rejetée ».

Réagissant aux dernières accusations, le chef de la gauche Yaïr Golan, seul membre du bloc Eisenkot à envisager un partenariat avec les partis arabes, a accusé le camp du Premier ministre de mener une « campagne nauséabonde visant à délégitimer la volonté du public, et du public arabe en particulier ».

Source : Médias