Le détroit d’Ormuz porte les prix du gaz en Europe à un niveau record

À la suite de l’interruption des exportations de gaz naturel liquide (GNL) via le détroit d’Ormuz, les prix du gaz en Europe ont atteint leur niveau le plus élevé depuis décembre 2022, franchissant le seuil des 100 euros (111 dollars américains) le mégawattheure.

Les réserves de gaz européennes s’élevaient à environ 75 % au 21 octobre, contre un objectif habituel de 90 % à l’approche de l’hiver. La baisse des stocks et les difficultés à sécuriser de nouvelles cargaisons ont vivement alimenté les craintes concernant l’approvisionnement énergétique durant la saison froide.

De son côté, la Commission européenne a averti que les perturbations de l’approvisionnement énergétique mondial pourraient se prolonger jusqu’en 2027. Selon les estimations, le conflit aurait déjà renchéri le coût des importations de gaz européennes d’un montant compris entre 18 et 33 milliards d’euros.

Source : Médias