jeudi, 29/10/2026   
   Beyrouth 18:32
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Le détroit d’Ormuz porte les prix du gaz en Europe à un niveau record

      Rédaction du site

      À la suite de l’interruption des exportations de gaz naturel liquide (GNL) via le détroit d’Ormuz, les prix du gaz en Europe ont atteint leur niveau le plus élevé depuis décembre 2022, franchissant le seuil des 100 euros (111 dollars américains) le mégawattheure.

      Les réserves de gaz européennes s’élevaient à environ 75 % au 21 octobre, contre un objectif habituel de 90 % à l’approche de l’hiver. La baisse des stocks et les difficultés à sécuriser de nouvelles cargaisons ont vivement alimenté les craintes concernant l’approvisionnement énergétique durant la saison froide.

      De son côté, la Commission européenne a averti que les perturbations de l’approvisionnement énergétique mondial pourraient se prolonger jusqu’en 2027. Selon les estimations, le conflit aurait déjà renchéri le coût des importations de gaz européennes d’un montant compris entre 18 et 33 milliards d’euros.

      Source : Médias

      En Lien

      Un porte-conteneurs israélien attaqué par des drones coule en mer Noire

      Un porte-conteneurs israélien attaqué par des drones coule en mer Noire

      111 ports dans 22 pays s’apprêtent à faire grève pour la Palestine occupée

      111 ports dans 22 pays s’apprêtent à faire grève pour la Palestine occupée

      Le Hezbollah félicite da Silva pour sa victoire et salue la résolution de l’ONU mettant fin à l’embargo américain contre Cuba

      Le Hezbollah félicite da Silva pour sa victoire et salue la résolution de l’ONU mettant fin à l’embargo américain contre Cuba