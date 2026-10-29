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Le président du Parlement Nabih Berri lors de sa réception de la cheffe de la mission du CICR au Liban : « Nous avons évoqué les dossiers des déplacés et des prisonniers libanais détenus par l’occupation israélienne. »
29-10-2026 13:28 PM
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