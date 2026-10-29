Aoun : Le Liban privilégie les solutions diplomatiques et négociées pour régler les conflits

Le président Joseph Aoun a réaffirmé l’engagement du Liban en faveur de solutions diplomatiques pour le règlement des conflits, appelant à la cessation des attaques israéliennes, à un soutien européen accru à l’armée et à une transition de l’aide d’urgence vers des partenariats économiques et de développement durables.

Les propos du président Aoun ont été tenus lors de sa rencontre, jeudi au palais de Baabda, avec la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Reem Alabali-Radovan, à la tête d’une délégation comprenant l’ambassadeur d’Allemagne, Thomas Zahneisen, et plusieurs autres responsables allemands. L’entretien a porté sur la situation au Liban et dans la région, les relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération économique et le développement entre les deux pays.

Mettez fin aux attaques et traitez les problèmes de sécurité

Aoun a souligné que « le Liban privilégie les solutions diplomatiques et négociées pour résoudre les conflits », considérant qu’« une stabilité durable ne peut être atteinte par la seule force militaire ».

Il a insisté sur « la nécessité de mettre un terme aux attaques israéliennes et de respecter les accords existants », avertissant que la poursuite des opérations militaires et le ciblage des zones civiles et des infrastructures aggravent les souffrances de la population et compromettent les efforts de stabilisation.

Il a noté que le Liban avait soulevé quatre points essentiels dans ses communications et négociations : le cessez-le-feu, le retrait israélien, la démarcation des frontières et la question des prisonniers, ajoutant que les progrès nécessaires n’avaient pas encore été réalisés. Il a également déclaré que « la poursuite des attaques ne fait que compliquer la situation et renforcer la logique de la confrontation, à un moment où les habitants du Sud ont besoin de sécurité, de réconfort et d’un retour à une vie normale ».

Aoun a souligné que « l’État libanais et l’armée libanaise sont prêts à répondre à toute préoccupation sécuritaire par le biais de mécanismes officiels et d’une coordination établie, au lieu de recourir à des opérations militaires ».

Soutenir l’armée et renforcer le partenariat avec l’Allemagne

Le Président a appelé à un renforcement du soutien européen à l’armée libanaise, compte tenu de ses responsabilités en matière de maintien de la sécurité et de la stabilité intérieures, de lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, de contrôle des frontières et de lutte contre l’immigration irrégulière.

Il a souligné que « soutenir l’armée libanaise et les institutions de sécurité constitue un investissement direct dans la stabilité du Liban et de la région, et aura également un impact positif sur la sécurité européenne, étant donné les liens étroits qui unissent les deux rives de la Méditerranée ».

Pour sa part, Alabali Radovan a affirmé que sa visite témoigne de la solidarité et du soutien du gouvernement allemand au Liban face aux difficultés qu’il traverse, soulignant la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec le gouvernement libanais et de soutenir ses efforts de réforme et de développement.

Elle a noté que le gouvernement allemand suit de près l’évolution de la situation au Liban et constate les progrès accomplis dans le processus de réforme malgré les obstacles, confirmant ainsi la volonté de l’Allemagne de continuer à soutenir le Liban et ses institutions et de lancer de nouveaux projets de coopération dans plusieurs secteurs.

À l’issue de la réunion, la ministre allemande a réaffirmé « l’engagement de l’Allemagne à soutenir le Liban », soulignant que la proximité géographique et les liens étroits entre le Liban et l’Europe constituent une incitation à approfondir les relations bilatérales et à élargir les domaines de coopération, d’une manière qui serve les intérêts des deux pays et contribue à la stabilité et au développement.

Source : Médias