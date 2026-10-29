Le Hezbollah félicite da Silva pour sa victoire et salue la résolution de l’ONU mettant fin à l’embargo américain contre Cuba

Le Hezbollah a publié une déclaration concernant la victoire du président brésilien Lula da Silva aux élections présidentielles et concernant la position internationale sur l’embargo américain contre Cuba.

Le texte de la déclaration ci-dessous :

« Le Hezbollah adresse ses plus chaleureuses félicitations à Son Excellence le Président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva à l’occasion de sa victoire aux élections présidentielles et du renouvellement de la confiance du peuple brésilien en lui, reflétant sa volonté et ses choix démocratiques.

Le Hezbollah félicite le président Lula pour sa victoire et salue son soutien aux justes causes des peuples et à leur droit à la liberté et à l’autodétermination, en particulier la cause palestinienne, son opposition à l’hégémonie américaine et sa position honorable condamnant la guerre génocidaire perpétrée par l’ennemi sioniste contre le peuple palestinien.

Le Hezbollah considère la confiance renouvelée du peuple brésilien envers le président Lula comme une confirmation de son attachement à ses choix nationaux indépendants, libres de toute hégémonie et de tout diktat extérieurs.

Le Hezbollah salue également la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies appelant à la levée de l’embargo américain contre Cuba et félicite le peuple cubain pour cette victoire en faveur de la justice et des droits humains après des décennies de blocus, de pressions et d’injustices.

Le Hezbollah affirme que l’approche américaine, fondée sur les blocus, l’ingérence dans les affaires des États et l’asservissement de leurs peuples, constitue du terrorisme international et une violation des droits humains.

Le Hezbollah dénonce la duplicité des allégations américaines de défendre la démocratie et les libertés, ce qui exige une réponse de la communauté internationale afin de préserver ce qui reste des principes du droit international et humanitaire. Dans ce contexte, le Hezbollah apprécie les positions appelant au respect du droit international, au rejet des guerres et des agressions, et au soutien des droits des peuples et de leurs justes causes, notamment la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à la liberté, à l’autodétermination et à la résistance contre l’occupation.

Le Hezbollah affirme son aspiration à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le Liban, le Brésil et Cuba, d’une manière qui serve les intérêts de leurs peuples, contribue à consolider les valeurs de souveraineté, d’indépendance et de justice, et bâtisse des relations internationales fondées sur le respect mutuel et le rejet des politiques hégémoniques. »

Source : Médias