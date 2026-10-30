Ghalibaf : La politique de la carotte et du bâton est inefficace et aucun progrès n’est possible sans accord sur les conditions de l’Iran

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Ghalibaf, a affirmé dans une publication sur la plateforme X que les conditions de l’Iran avaient été communiquées aux médiateurs à maintes reprises et avec une grande clarté, soulignant que la politique de la carotte et du bâton ne porte pas ses fruits avec Téhéran.

Ghalibaf a ajouté qu’aucun progrès ne sera réalisé tant qu’un accord ne sera pas trouvé sur les sept conditions posées par l’Iran.

Par ailleurs, une source iranienne bien informée a indiqué aujourd’hui à la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadeen que le vice-président américain, J.D. Vance, a récemment échangé des correspondances avec le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, le général Mohsen Rezaei. Cette démarche est interprétée comme le signe de l’incapacité des États-Unis à atteindre leurs objectifs de guerre.

La source a insisté sur le fait que son pays ne prendra aucune nouvelle initiative avant la mise en œuvre des sept points communiqués aux Américains. Elle a précisé : « L’application de ces sept points doit se faire en une seule fois, et non par étapes. La réouverture du détroit d’Ormuz ou l’ouverture de nouvelles négociations ne pourront précéder la satisfaction des conditions iraniennes. »

Ces fuites surviennent dans un contexte où l’on parle de plus en plus d’une initiative diplomatique, menée par le Qatar et le Pakistan, visant à mettre fin à la guerre contre l’Iran. Des médias ont notamment fait état d’un message transmis par Doha à Téhéran la semaine dernière, en plus des échanges entre Vance et Rezaei.

De son côté, l’Iran réaffirme son attachement au plan des sept jours qu’il avait précédemment proposé, le considérant comme une étape incontournable pour la réouverture du détroit d’Ormuz et l’engagement dans un processus de négociations visant à mettre un terme définitif à la guerre.

Source : Médias