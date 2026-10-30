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    Le général de brigade Yahya Saree : la troisième opération a visé l’aéroport international Khaled à Riyad, et la quatrième a ciblé l’aéroport international Fahd à Dammam.

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      Saree : Nous avons visé la raffinerie d’Aramco à Ras Tanura et les installations d’Aramco à Abqaiq

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      Baghaei : Abou Moussa, la Grande Tomb et la Petite Tomb font partie intégrante du territoire iranien

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      Le gouverneur de Taëz, au sein du gouvernement de Sanaa : la quasi-totalité du territoire du gouvernorat est sur le point d’être entièrement libérée.

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