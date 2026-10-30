Baghaei : Abou Moussa, la Grande Tomb et la Petite Tomb font partie intégrante du territoire iranien

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a souligné ce jeudi que « les îles d’Abou Moussa, de la Grande Tomb et de la Petite Tomb font partie intégrante et éternelle du territoire iranien ».

Dans ses déclarations, M. Baghaei a affirmé que « la répétition d’allégations imaginaires et dénuées de fondement concernant ces îles ne changera en rien les réalités géographiques, historiques et juridiques établies ».

Il a par ailleurs conseillé au gouvernement émirati de « respecter le principe de bon voisinage, plutôt que de formuler des revendications territoriales à l’encontre d’un grand État voisin ».

Les Émirats arabes unis revendiquent une souveraineté historique sur les îles d’Abou Moussa, de la Grande Tomb et de la Petite Tomb — situées à l’entrée sud du détroit d’Ormuz —, tandis que Téhéran soutient, pour sa part, que sa souveraineté sur ces îles est éternelle.

Source : Médias