Saree : Nous avons visé la raffinerie d’Aramco à Ras Tanura et les installations d’Aramco à Abqaiq

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé la réalisation de six opérations militaires spécifiques au cœur du territoire saoudien.

Saree a précisé que la première opération a visé la raffinerie d’Aramco à Ras Tanura, et la seconde les installations d’Aramco à Abqaiq. La troisième opération a ciblé l’aéroport international Roi Khaled à Riyad, tandis que la quatrième a visé l’aéroport international Roi Fahd à Dammam.

Il a ajouté que la cinquième opération a visé la raffinerie de pétrole de Rabigh, alors que la sixième a pris pour cible le quartier général du commandement des regroupements de troupes saoudiennes à Najran.

Par ailleurs, les forces armées yéménites avaient appelé, hier, les personnes présentes à l’aéroport d’Aden à évacuer les lieux immédiatement, « en raison de la présence d’un avion-cargo militaire appartenant à l’ennemi saoudien, transportant des armes destinées à tuer le peuple yéménite », selon une déclaration du porte-parole des forces, le général de brigade Yahya Saree.

Ces événements surviennent alors que les forces armées yéménites poursuivent leur riposte légitime face à l’agression saoudienne contre le pays.

Source : Médias