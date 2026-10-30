CGRI : un avion de chasse intercepté. Quatre pétroliers en feu

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a intercepté un avion de chasse « hostile » près de l’île de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz, ont rapporté jeudi des médias iraniens, sur fond de signalements d’explosions et d’une possible activité de défense antiaérienne.

Les agences de presse iraniennes Tasnim et Mehr, citant des sources, ont indiqué que la force aérospatiale du CGRI avait intercepté l’appareil et l’avait contraint à quitter la zone.

Les deux agences n’ont pas précisé l’origine ni le modèle de l’avion, soulignant qu’aucune annonce officielle n’avait été faite concernant cet incident.

Par ailleurs, l’agence de presse iranienne Fars a rapporté que plusieurs explosions avaient été entendues à proximité du détroit d’Ormuz, notamment dans les eaux au large de Sirik et de l’île de Qeshm.

Citant des sources locales, Fars a indiqué que des habitants de l’île de Qeshm avaient signalé des éclairs lumineux et des bruits dans le ciel, tandis que certaines sources évoquaient l’activation de systèmes de défense antiaérienne.

Selon l’agence, les premières informations laissaient penser que certains de ces bruits étaient liés à des tirs de sommation visant des navires qui auraient navigué sans autorisation dans le détroit d’Ormuz.

Aucune confirmation officielle de ces incidents n’avait été communiquée dans l’immédiat.

Quatre pétroliers ont pris feu

Le jour-même, les forces armées iraniennes avaient affirmé que quatre pétroliers avaient pris feu après avoir percuté des mines dans le détroit d’Ormuz.

Elles ont déclaré que trois navires « contrevenants (avaient) explosé et pris feu après avoir heurté des mines alors qu’ils tentaient d’emprunter la voie non autorisée au sud du détroit », selon un communiqué.

Ils avaient « désactivé leurs radars et systèmes de navigation » et ignoré les avertissements, selon les Gardiens, qui ont ajouté avoir saisi un drone de reconnaissance américain dans la zone. L’origine de la cargaison et les pavillons des navires n’ont pas été précisés.

L’armée iranienne a ensuite annoncé qu’un autre pétrolier avait été touché. Le navire, « qui opérait illégalement dans une zone restreinte et dangereuse (…), a été endommagé et a pris feu après avoir heurté des mines navales », a-t-elle déclaré dans un communiqué diffusé par la télévision d’État.

UKMTO : Deux attaques de navires

Pour sa part, l’agence maritime britannique UKMTO a fait état de deux attaques de navires, sans qu’il soit possible dans l’immédiat de déterminer s’il s’agit de deux des bateaux mentionnés par Téhéran.

D’après l’UKMTO, « un petit bateau (…) a fixé deux engins explosifs sur la coque » d’un tanker, de nuit, près d’Oman dans le détroit d’Ormuz. Leurs détonations ont provoqué un incendie dans la salle des machines, depuis éteint, a ajouté l’agence, selon qui l’équipage est en sécurité.

L’UKMTO a aussi rapporté qu’un tanker avait été visé par un « projectile d’origine inconnue » dans le même détroit, sans faire état de blessé.

UKMTO a aussi signalé qu’un bateau avait coulé dans le détroit, au large d’Oman, mais précisé que, selon les autorités régionales, il s’agissait d’un boutre, navire traditionnel dans le Golfe, « impliqué dans un incident de sûreté maritime, qui a déclenché un important incendie à bord ». L’équipage a été évacué sain et sauf.

Source : Médias