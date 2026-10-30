Les forces de Sanaa nient avoir ciblé La Mecque : « Une grosse calomnie » selon Saree

Les forces armées de Sanaa ont de nouveau démenti vendredi les allégations saoudiennes d’avoir visé la ville sainte de La Mecque.

« Les allégations de l’ennemi saoudien selon lesquelles il aurait intercepté un drone dans l’espace aérien de La Mecque sont une grosse calomnie « , a déclaré le porte-parole militaire du mouvement, Yahya Saree dans un communiqué publié sur Telegram et X.

« Nos opérations ciblent ses installations pétrolières et ses bases militaires, et personne au monde ne croit à ces fabrications et à ces mensonges propagés par le régime criminel des Al Saoud », a-t-il insisté.

« Un drone lancé par la milice terroriste houthie a été intercepté et détruit dans la région de La Mecque », a écrit vendredi la coalition menée par l’Arabie saoudite sur le réseau X.

Les forces armées yéménites avaient annoncé hier avoir mené six opérations militaires d’envergure en profondeur en Arabie saoudite. La première visait la raffinerie Aramco de Ras Tanura, la deuxième la filiale d’Aramco à Abqaiq, la troisième l’aéroport international Khalid de Riyad, la quatrième l’aéroport international Fahd de Dammam, la cinquième la raffinerie de pétrole de Rabigh, et la sixième le quartier général des forces de mobilisation ennemies saoudiennes dans la région de Najran.

Du côté yéménite, des avions saoudiens ont ciblé aujourd’hui le réseau de communication dans la zone d’Al-Majasha, dans le district de Maqbana à Taïz, entraînant la mort d’un citoyen, selon la chaîne yéménite Al-Masirah. L’aviation saoudienne a également mené deux raids sur la zone de Huwaishan à Al-Jawf et deux raids sur le district de Haifan à Taëz.

Jeudi, les forces de Sanaa avaient dénoncé un bombardement saoudien qui a fait selon eux au moins 12 martyrs dans la province de Taëz, dans l’ouest du Yémen. Mercredi, d’autres bombardements saoudiens visant notamment une station-service et un marché avaient tué 14 personnes dans la province frontalière d’al-Jawf (nord-ouest), selon Sanaa.

Ce jour-là, les forces saoudiennes avaient annoncé l’interception de deux missiles tirés vers la capitale, Riyad. Peu avant, huit explosions avaient été entendues par des journalistes de l’AFP dans la capitale saoudienne, précédées de SMS d’alerte des autorités signalant une « menace aérienne ».

Source : Divers