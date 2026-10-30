Trump annule ses meetings du weekend, privilégiera les apparitions virtuelles

Le parti républicain a annoncé jeudi que deux meetings que devait animer Donald Trump ce weekend n’auraient pas lieu, et que le président américain participerait à la place à « un grand nombre de meetings virtuels ».

Ce changement de programme précède de peu la tenue mardi des élections de mi-mandat, au cours desquelles l’opposition démocrate espère prendre le contrôle du Congrès et gagner des postes de gouverneurs.

Interrogé jeudi par un journaliste qui lui demandait s’il était fatigué de sillonner le pays pour faire campagne, le président américain, âgé de 80 ans, a répondu avec une grande agressivité.

« Je me sens parfaitement bien », a-t-il lancé, pendant un échange sur le tarmac avant un déplacement en Caroline du Nord (est).

« Vous êtes répugnant. Faites des efforts pour retrouver la ligne, vous ne ressemblez à rien », a dit Donald Trump, qui a multiplié récemment les attaques verbales contre des journalistes.

« Les républicains étant en bonne position dans le Kansas (centre) et l’Iowa (centre-nord), les meetings en personne qui étaient à l’origine prévus dans ces États n’auront pas lieu », a annoncé le parti dans un communiqué de presse.

« Le président Trump doit participer à un grand nombre de meetings virtuels, qui permettent d’atteindre plus d’électeurs dans le temps limité qu’il reste avant la fin du scrutin », a justifié le comité national républicain.

Il évoque de tels meetings virtuels, avec la participation, donc, de Donald Trump, dans « près de 20 États ».

Les sondages prédisent pour l’instant que les démocrates pourraient remporter une majorité à la Chambre des représentants, aujourd’hui républicaine.

Le sort du Sénat, l’autre composante du Congrès, également dominé par les conservateurs, est plus incertain, mais le parti d’opposition espère le faire basculer.

Source : AFP