Média israélien : Washington a transféré 10 avions vers les bases israéliennes

L’Autorité de radiodiffusion israélienne a révélé jeudi soir que les mouvements militaires américains comprenaient le transfert de 10 avions cargo vers des bases aériennes israéliennes dans le Néguev, sur fond de mnaces d’une possible nouvelle confrontation militaire avec l’Iran.

Selon le média israélien, les avions américains ont atterri sur les bases d’Ovda et de Nevatim.

Les informations diffusées par l’Autorité de radiodiffusion officielle israélienne n’ont reçu aucune confirmation américaine, et la nature du chargement transporté par les avions n’a pas été précisée, de même que la question de savoir si Washington a pris la décision de lancer une attaque contre l’Iran.

La semaine dernière, l’Autorité de radiodiffusion a fait état d’avertissements américains adressés aux États du Golfe concernant la possibilité d’une « guerre courte et ciblée contre l’Iran », rapportant que l’armée américaine a déplacé le système de missiles Patriot du Texas afin de renforcer ses défenses aériennes dans la région du Golfe.

Elle a également évoqué les instructions données aux soldats américains stationnés sur des bases dans la région de quitter les lieux, en prévision d’une possible escalade militaire.

Selon le média, les forces américaines s’efforcent de reconstituer leurs stocks d’armements, dans l’attente de l’arrivée d’un porte-avions et d’une unité supplémentaire du corps des Marines américains en novembre prochain. Ces renforts potentiels devraient rejoindre la vingtaine de navires de guerre américains déjà en service au Moyen-Orient.

Plus tôt jeudi, le Wall Street Journal a rapporté que le commandant du Commandement central américain (CENTCOM), Brad Cooper, avait informé le président américain des options d’attaques possibles contre l’Iran. cela « pourrait indiquer que les États-Unis sont sur le point de lancer des attaques militaires majeures » avertit le WSJ.

Source : Médias