Iran-États-Unis : Qui tirera le premier ?

Tous les indicateurs convergent vers une seule conclusion : une bataille est imminente. D’un côté, l’Iran ; de l’autre, les États-Unis et Israël se préparent et fixent des objectifs.

Des manœuvres de missiles iraniennes aux blocages diplomatiques et à l’escalade politique et médiatique, en passant par le redéploiement des forces américaines dans la région et l’évacuation de certaines bases, et les sorties aériennes israéliennes vers la frontière iranienne, tout laisse à penser qu’une confrontation de grande ampleur est imminente, mais sans qu’il ne soit possible d’en déterminer le moment.

Sur le terrain, dans le golfe Persique, alors que les espoirs d’un règlement diplomatique des différends entre la République islamique d’Iran et les États-Unis s’amenuisent, les mouvements militaires américains au Moyen-Orient s’intensifient considérablement, et il est désormais fort improbable que ces mouvements visent à renforcer la pression sur Téhéran ou à démontrer le pouvoir de l’homme de la Maison Blanche dans la région.

Des rapports de renseignement publiés font état d’un redéploiement des forces américaines et d’une réduction de la présence diplomatique dans plusieurs pays de la région, ainsi que d’une intensification des survols aériens israéliens près de la frontière iranienne.

La région semble donc entrer dans une nouvelle phase de confrontation ouverte, qui pourrait cette fois s’avérer extrêmement coûteuse. Trump, qui, plus de quatre mois après l’échec de l’accord américano-iranien, refuse toujours de reconnaître son revers, persiste dans son objectif de renverser le régime iranien et d’éliminer le programme nucléaire iranien.

Dans le contexte du repositionnement américain dans la région, une source militaire proche des cercles décisionnels à Téhéran rapporte que l’évacuation des avions militaires américains de la base d’Al Udeid au Qatar et le repositionnement des unités déployées en Jordanie et au Koweït « acquièrent une importance qui dépasse leur nature procédurale », et indique que de tels mouvements « reflètent une prise de conscience américaine selon laquelle toute opération militaire contre l’Iran ne suscitera pas la même riposte que celle observée lors des deux guerres précédentes ».

La même source souligne que Téhéran « n’exclut pas la possibilité que Washington utilise des bombes nucléaires tactiques pour frapper des installations fortifiées en Iran », expliquant que la République islamique « se prépare à tous les scénarios et dispose d’atouts qui surpassent l’impact des armes nucléaires ».

Le Moyen-Orient ne semble pas être confronté à une simple répétition des précédentes escalades.

Parallèlement, Najah Muhammad Ali, spécialiste des affaires iraniennes, souligne que « la région traverse une période extrêmement délicate, mais une analyse sérieuse exige de distinguer entre la préparation à la guerre et la décision finale de la déclencher. L’Iran se prépare à de multiples éventualités, et Washington tente d’exercer des pressions militaires et politiques pour renforcer sa position de négociation, tandis que chacun comprend qu’une erreur d’appréciation pourrait ouvrir une brèche difficile à refermer. » Muhammad Ali insiste sur le fait que « le plus grand danger réside non seulement dans le déclenchement de la confrontation elle-même, mais aussi dans la conviction, pour chaque partie, de pouvoir en contrôler l’ampleur, le coût et les conséquences une fois l’étincelle allumée. Une guerre peut commencer par une décision limitée, mais elle ne se conforme pas nécessairement aux limites fixées par ceux qui ont pris cette décision, et son issue peut être totalement différente de l’image qu’ils ont cherché à projeter au départ. »

Les experts en stratégie estiment que Washington est confronté à une épreuve stratégique extrêmement dangereuse, car toute confrontation militaire avec l’Iran ne sera pas une opération limitée. L’Iran n’est pas un champ de bataille où l’on peut frapper puis imposer des conditions de reddition, et ses capacités ne peuvent être réduites à l’échelle du bombardement initial. La véritable mesure de l’issue de toute agression américaine ou israélienne résidera dans la capacité de Téhéran à réagir après la frappe, à faire peser le coût de la confrontation sur les intérêts et les bases américaines dans la région, et aux répercussions potentielles sur la sécurité énergétique et la navigation dans le golfe Persique.

Entre Tel Aviv et Washington : qui tirera le premier ?

La situation se complique encore davantage avec les informations parues dans les médias américains concernant les options militaires dont dispose Trump, allant du ciblage d’installations nucléaires fortifiées, comme Jabal al-Fas, à des frappes sur des sites stratégiques, notamment les îles de Kharg et Qeshm. Ces informations coïncident avec la visite du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, dans les territoires occupés, où il a rencontré son homologue israélien. Ce dernier lui a présenté une liste de cibles iraniennes potentielles, selon le site d’information américain Axios.

Du côté israélien, la situation semble plus urgente. Les informations faisant état de survols d’avions de chasse israéliens au-dessus de la Syrie et du nord de l’Irak, à proximité de l’espace aérien iranien, soulèvent la question du rôle de Tel-Aviv dans l’escalade du conflit. Quelle que soit la nature exacte de ces vols, leur timing est lourd de sens : démontrer la capacité d’Israël à s’approcher du théâtre d’opérations iranien, tester les réactions et rappeler à Washington qu’Israël conserve la possibilité d’une action militaire, même en cas d’hésitations américaines persistantes.

Suite aux élections à la Knesset israéliennes, ces manœuvres sont indissociables des calculs politiques de Benjamin Netanyahu. Le scrutin étant désormais terminé sans qu’aucun bloc ne soit en mesure de former un gouvernement, les contraint de recourir à un gouvernement de rotation. Une option encore rejetée par Gadi Eisenkot. Le Premier ministre sortant pourrait voir dans la question iranienne l’occasion de redéfinir les priorités et d’imposer le thème de la sécurité au débat public. La solution de Netanyahu consiste donc à déclencher une guerre en Iran, à décréter l’état d’urgence et à contraindre son rival, Eisenkot, à former un gouvernement d’union nationale (un gouvernement de rotation).

En revanche, certains experts estiment que l’entrée en lice de Washington avant les élections de mi-mandat pourrait affaiblir la position politique de Trump.

La question n’est pas de savoir si Washington est capable de déclencher une guerre, mais s’il est capable d’y mettre fin selon ses propres conditions.

Dans le même ordre d’idées, Najah Muhammad Ali souligne que « les calculs personnels et politiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne sauraient être ignorés. Il pourrait percevoir l’escalade comme une opportunité d’atteindre des objectifs militaires et politiques, ou la poursuite de la menace comme un moyen de remodeler le paysage politique intérieur. » Toutefois, transformer ces possibilités en certitudes serait « prématuré », car le cours d’une guerre « n’est pas déterminé par les souhaits d’une seule partie, et l’extension de la confrontation pourrait engendrer des conséquences incontrôlables pour les deux camps. » Si la riposte iranienne est massive, la région pourrait se retrouver confrontée à un conflit sur plusieurs fronts, où les calculs militaires s’entremêlent avec la sécurité énergétique, les positions des alliés et les pressions internationales.

C’est précisément sur ce point que Washington et Tel-Aviv trouvent un terrain d’entente. Les deux camps partagent l’objectif d’affaiblir les capacités de l’Iran et d’empêcher Téhéran d’étendre son influence régionale, mais ils peuvent diverger quant aux moyens, au calendrier et au niveau de risque acceptable.

Si Israël peut considérer une frappe militaire comme une occasion de redéfinir l’équilibre de la dissuasion, les États-Unis doivent prendre en compte des répercussions plus larges, notamment des considérations de politique intérieure, la stabilité de leurs alliés du Golfe, la sécurité maritime et l’approvisionnement énergétique, ainsi que le risque qu’une confrontation limitée ne dégénère en une guerre d’usure prolongée, compte tenu en particulier de l’inflation sans précédent qui frappe actuellement l’Amérique et l’Europe.

Face à ces calculs, l’Iran tente d’élargir la portée de sa dissuasion en menaçant de modifier les règles d’engagement elles-mêmes. Il a récemment laissé entendre qu’il pourrait cibler les centres de données d’intelligence artificielle et les réseaux câblés de la région en cas de nouvelle confrontation.

Dans le même esprit, les déclarations iraniennes sur la préparation d’une guerre de grande ampleur, qui coïncident avec les efforts diplomatiques menés par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, témoignent d’une duplicité délibérée dans la gestion de la crise. D’une part, Téhéran souhaite démontrer qu’il ne recherche pas la guerre et qu’il tient Washington et Tel-Aviv pour responsables de toute nouvelle escalade. D’autre part, il s’efforce de faire croire que le refus de la confrontation n’implique pas une incapacité à la mener, et que toute tentative d’imposer une nouvelle réalité militaire se heurtera à une riposte dont les limites sont imprévisibles.

En conclusion, le Moyen-Orient ne semble pas se diriger vers une simple répétition des escalades passées. La confrontation potentielle comporte des éléments susceptibles de la faire basculer au-delà de simples représailles, notamment en raison de l’imbrication des enjeux nucléaires, militaires et économiques, de la présence américaine croissante, de la sensibilité des routes maritimes, du conflit saoudo-yéménite, des tensions persistantes au Liban et de la volonté d’Israël de recourir à des options à haut risque.

Par Hussein Sabra

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar