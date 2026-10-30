Élections de mi-mandat : la propriétaire des casinos de Las Vegas et d’Israel Hayom soutient les républicains

Les données relatives au financement des campagnes électorales américaines ont révélé une augmentation significative des contributions politiques de la part de la milliardaire israélo-américaine Miriam Adelson, l’une des donatrices les plus importantes du président Donald Trump et du Parti républicain.

Selon le site web de la chaine qatarie Al Jazeera, le total des dons enregistrés au nom de Miriam et au nom de « Las Vegas Sands », dont elle détient une participation majoritaire, s’est élevé à environ 78 millions de dollars au cours du cycle électoral actuel, répartis entre le financement des républicains aux élections du Congrès et le soutien aux candidats au Texas qui adoptent des politiques servant les intérêts de l’entreprise en matière d’expansion des activités de casino.

Une augmentation de 170%

Selon les données publiées par la Commission électorale fédérale, Adelson a personnellement contribué à hauteur d’environ 67,6 millions de dollars au cours du cycle électoral 2025-2026, contre environ 25 millions de dollars lors des élections de mi-mandat de 2022, soit une augmentation de près de 170 %.

Les contributions actuelles comprennent 30 millions de dollars au Senate Leadership Fund soutenant les candidats républicains au Sénat, 10 millions de dollars au House Leadership Fund soutenant leurs candidats à la Chambre des représentants et 25 millions de dollars à MAGA, qui représente le noyau dur du président Donald Trump.

Ces chiffres n’incluent toutefois pas ses contributions aux élections de l’État de Texas. Les registres de financement des campagnes électorales du Texas montrent qu’Adelson a personnellement versé environ 10,5 millions de dollars durant son mandat actuel, dont environ 9 millions au Texas Sands Committee, un groupe de pression qu’elle a créé pour légaliser les casinos et les jeux de hasard au Texas.

Adelson a fait un don de 1,5 million de dollars à la campagne du gouverneur républicain Greg Abbott, un mois seulement après que ce dernier a désigné le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) comme organisation terroriste. Le CAIR avait auparavant accusé Adelson de financer des activités antimusulmanes. Ce qui porte les contributions d’Adelson aux élections fédérales et texanes à environ 78 millions de dollars.

Adelson est une figure importante de la droite israélienne et du mouvement sioniste radical. Elle est propriétaire du journal « Israel Hayom ». D’après des déclarations d’un de ses proches collaborateurs, rapportées par le New York Times, elle est opposée à la création d’un État palestinien.

Elle a également soutenu les politiques de Trump concernant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël et le transfert de l’ambassade américaine dans cette ville, ainsi que la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien occupé.

En octobre 2025, lors de son discours devant la Knesset israélienne, Trump a publiquement fait l’éloge d’Adelson, rappelant ses fréquentes visites et celles de son mari à la Maison Blanche et leur rôle dans le lobbying en faveur de ses décisions concernant Israël. Elle avait versé plus de 100 millions de dollars à un comité soutenant Trump, lors de l’élection présidentielle de 2024.

Source : Médias