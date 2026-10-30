Cryptomonnaies : un piratage record à 6,3 milliards de dollars

Le géant des cryptomonnaies Binance a assuré vendredi « travailler sans relâche » pour atténuer l’impact d’un énorme piratage qu’il a subi, au préjudice estimé à un record historique de 6,3 milliards de dollars (5,6 milliards d’euros).

La moitié de ces fonds visés ont été gelés par des partenaires de la plateforme pour limiter le vol que des experts suspectent d’avoir été organisé par des acteurs nord-coréens.

Il s’agit d’une « attaque complexe » ayant causé plusieurs brèches dans la sécurité de la plateforme – la première en volume d’échanges de cryptomonnaies au monde – a reconnu Binance qui a suspendu les retraits pour ses clients.

« Notre enquête préliminaire sur cet incident pointait vers un ordinateur portable dont la sécurité a été affectée. Cependant, nos investigations suivantes ont révélé des points de brèche supplémentaires », a écrit sur X la société, en promettant à ses clients de « couvrir toutes les pertes ».

« Nous faisons tout notre possible pour résoudre (la situation) en coordination avec la police », a ajouté Binance.

La plateforme a confirmé que la moitié des fonds affectés (soit un montant de 3 milliards de dollars) avaient été gelés par des partenaires pour limiter le vol, et que ces opérations de gel continuaient.

« Nous poursuivons l’objectif chronologique de reprendre les services de retrait dans 45 heures », a aussi indiqué Binance.

Le bitcoin, l’ether et d’autres grandes cryptomonnaies ont baissé dans la nuit (jusqu’à 3,11% et 76.348,43 dollars pour le BTC), avant de modérer leur chute.

Vers 10H00 GMT, le cours du bitcoin perdait 1,81 % à 77.411,06 dollars, tandis que l’ether cédait 1,44 % à 2.223,70 dollars. Le marché « n’est pas en mode panique », a estimé pour l’AFP Stéphane Ifrah, analyste chez Coinhouse, évoquant un impact « très, très limité ».

La piste nord-coréenne

Reste que le montant affecté représenté quatre fois celui de la plus grande cyberattaque de ce type : 1,5 milliard de dollars siphonné en février 2025 sur la plateforme Bybit, un vol attribué à un groupe de pirates nommé TraderTraitor, affilié à la Corée du Nord.

Selon la société d’analyse TRM Labs, il est très probable que ce même groupe nord-coréen soit derrière le vol au détriment de Binance.

« Plusieurs caractéristiques de cette attaque correspondent à celles de précédents vols liés à la Corée du Nord », assure TRM Labs, en disant s’appuyer sur des « renseignements solides à l’intérieur et hors de la blockchain ».

« Nous travaillons 24 heures sur 24 et nous rendrons public un rapport d’analyse à froid, une fois les investigations terminées », a promis Binance.

Plus tôt, également sur X, Changpeng Zhao, ancien patron de la plateforme qui n’occupe plus de fonctions opérationnelles mais reste actionnaire majoritaire du groupe, avait évoqué « une cyberattaque sur Binance », estimant que les pertes liées à cet assaut pourraient être « un peu plus élevées » qu’un milliard de dollars.

Sollicités par l’AFP, le ministère américain de la Justice et le FBI n’ont pas donné suite dans l’immédiat.

Inquiétudes sur les cryptos

Durant plusieurs heures, avant que Binance ne confirme l’attaque vers 23H30 GMT jeudi, plusieurs spécialistes avaient affirmé que des pirates s’étaient introduits sur la plateforme.

La cyberattaque sur Binance intervient alors que plusieurs observateurs s’inquiètent de voir les capacités des modèles d’intelligence artificielle (IA) mettre en péril la cryptographie et les protocoles de sécurité informatique.

D’aucuns ont ainsi vu dans une percée, annoncée indépendamment cette semaine par OpenAI et Anthropic sur un même concept informatique, un premier signe tangible d’un tournant.

En réfutant l’hypothèse dite du temps exponentiel (ETH), ils ont ainsi laissé entrevoir la possibilité d’une simplification du décryptage des protocoles de chiffrement, même si rien de pratique ne peut être tiré de cette démonstration dans l’immédiat.

Or, le protocole de la blockchain, fondement des cryptomonnaies, s’appuie sur la cryptographie pour garantir l’inviolabilité théorique du système et la sécurité des transactions.

Source : AFP