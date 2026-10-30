Le chancelier allemand : des efforts en cours pour mettre fin à la guerre avec l’Iran le plus rapidement

Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé vendredi que des efforts étaient en cours pour mettre fin à la guerre avec l’Iran le plus rapidement possible.

Depuis Séoul, Merz a réaffirmé que le conflit ne peut pas être résolu par des moyens militaires.

« Nous œuvrons par de nombreux canaux pour coordonner et intensifier nos efforts diplomatiques afin que ce conflit puisse prendre fin le plus rapidement possible », a-t-il ajouté.

Selon Merz, la guerre contre l’Iran a eu un impact considérable sur l’Europe, soulignant que la vérité indéniable est que les États-Unis sont en train de changer leur politique étrangère, ajoutant : « Nous devons faire de même. »

Merz avait exprimé des doutes quant à la stratégie américaine dans la guerre contre l’Iran, déclarant qu’il ne voyait pas « d’issue claire pour Washington dans ce conflit », ajoutant que les Iraniens étaient « plus forts qu’on ne le pensait ».

Une délégation qatarie à Téhéran

Une délégation qatarie est arrivée vendredi à Téhéran pour des « discussions » avec des responsables iraniens, a rapporté un média d’État iranien, alors que des efforts diplomatiques sont en cours pour relancer les négociations de paix avec les États-Unis.

Cette visite intervient un jour après que des médias iraniens ont rapporté que Téhéran avait reçu une lettre du vice-président américain JD Vance adressée au secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï.

Le Wall Street Journal a rapporté que cette lettre portait sur un éventuel cadre de négociations plutôt que sur des conditions précises en vue d’un accord de paix.

Source : Médias