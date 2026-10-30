vendredi, 30/10/2026   
   Beyrouth 19:00
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Le chancelier allemand : des efforts en cours pour mettre fin à la guerre avec l’Iran le plus rapidement

      Rédaction du site

      Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé vendredi que des efforts étaient en cours pour mettre fin à la guerre avec l’Iran le plus rapidement possible.

      Depuis Séoul, Merz a réaffirmé que le conflit ne peut pas être résolu par des moyens militaires.

      « Nous œuvrons par de nombreux canaux pour coordonner et intensifier nos efforts diplomatiques afin que ce conflit puisse prendre fin le plus rapidement possible », a-t-il ajouté.

      Selon Merz, la guerre contre l’Iran a eu un impact considérable sur l’Europe, soulignant que la vérité indéniable est que les États-Unis sont en train de changer leur politique étrangère, ajoutant : « Nous devons faire de même. »

      Merz avait exprimé des doutes quant à la stratégie américaine dans la guerre contre l’Iran, déclarant qu’il ne voyait pas « d’issue claire pour Washington dans ce conflit », ajoutant que les Iraniens étaient « plus forts qu’on ne le pensait ».

      Une délégation qatarie à Téhéran

      Une délégation qatarie est arrivée vendredi à Téhéran pour des « discussions » avec des responsables iraniens, a rapporté un média d’État iranien, alors que des efforts diplomatiques sont en cours pour relancer les négociations de paix avec les États-Unis.

      Cette visite intervient un jour après que des médias iraniens ont rapporté que Téhéran avait reçu une lettre du vice-président américain JD Vance adressée au secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï.

      Le Wall Street Journal a rapporté que cette lettre portait sur un éventuel cadre de négociations plutôt que sur des conditions précises en vue d’un accord de paix.

      Source : Médias

      En Lien

      Yémen : avancée des forces de Sanaa dans le gouvernorat de Lahij

      Yémen : avancée des forces de Sanaa dans le gouvernorat de Lahij

      La pollution due aux incendies a tué 3.560 Indonésiens en septembre

      La pollution due aux incendies a tué 3.560 Indonésiens en septembre

      Le chancelier allemand : des efforts en cours pour mettre fin à la guerre avec l’Iran le plus rapidement

      Le chancelier allemand : des efforts en cours pour mettre fin à la guerre avec l’Iran le plus rapidement