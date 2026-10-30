Yémen : avancée des forces de Sanaa dans le gouvernorat de Lahij

Une source locale bien informée avait indiqué que les forces armées yéménites progressent continuellement dans certaines zones du gouvernorat de Lahij pour sécuriser le front de Taëz et ses environs.

Le gouvernorat de Lahij est situé dans la partie sud-ouest de la République du Yémen, et sa ville d’Al-Hawta se trouve à environ 337 kilomètres de la capitale Sanaa.

Le gouvernorat est bordé au nord par les gouvernorats d’Al-Bayda, d’Al-Dhali’ et de Taëz, au sud par le gouvernorat d’Aden et le golfe d’Aden, à l’est par le gouvernorat d’Abyan et à l’ouest par le gouvernorat de Taëz.

Plus tard dans la journée, Hizam al-Assad, membre du bureau politique du mouvement Ansarullah, a annoncé que les forces de Sanaa ont pris le contrôle du district d’al-Maqatirah, dans la partie nord du gouvernorat de Lahij.

« Nos forces armées héroïques ont sécurisé les derniers secteurs du front de Haïfan, vaincu trois brigades ennemies dans le gouvernorat de Lahij, repoussé leurs renforts, libéré le district d’al-Maqatirah et sécurisé son centre, le Souq al-Rubu’, ainsi que son imposante forteresse », a-t-il assuré dans un message publié sur la plateforme X.

Et de poursuivre : « les forces armées continuent de poursuivre les renforcements de troupes saoudiennes jusqu’au district de Tur al-Bahah, au nord du gouvernorat de Lahij, depuis plusieurs directions. »

Les forces armées yéménites cherchent à renforcer leur contrôle sur Taëz afin de consolider leur capacité à exercer leur influence sur la côte ouest du pays et sur le détroit vital de Bab el-Mandeb.

Le gouvernorat de Taëz revêt une importance stratégique de par sa situation géographique, reliant les hauts plateaux du nord et du centre à la côte de la mer Rouge au sud-ouest, et ses régions du sud-ouest donnant sur le détroit de Bab el-Mandeb. Ses régions occidentales bordent également la mer Rouge et comprennent la ville de Mokha et son port historique, qui revêt une importance économique et stratégique considérable du fait de sa proximité avec les voies maritimes internationales.

Source : Divers