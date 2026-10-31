Médias israéliens : Les élections de 2026 reflètent la profondeur des divisions au sein de la société israélienne

La chaîne israélienne Kan a rapporté que les élections de 2026 révèlent la persistance et l’enracinement des divisions au sein de la société israélienne.

Elle a souligné que les désaccords liés à l’identité et à l’appartenance l’emportent sur les échecs en matière de sécurité et d’économie dans l’influence qu’ils exercent sur les choix des électeurs et l’orientation de leur vote.

Dans ce contexte, Gadi Eizenkot, chef du Camp du changement, a déclaré que le parti Likoud avait mené une campagne visant à délégitimer les résultats électoraux, affirmant qu’il « ne permettra pas que l’on revienne sur la prestation de serment constitutionnelle des membres de la Knesset, telle qu’elle est prévue ».

La Commission électorale de l’entité d’occupation israélienne a annoncé, peu après minuit dans la nuit de jeudi à vendredi, les résultats officiels définitifs des élections à la 26e Knesset.

Dans le détail, les résultats indiquent que le camp dirigé par Benjamin Netanyahu a obtenu 53 sièges, tandis que le camp adverse, mené par Eizenkot, en a recueilli 48.

Par ailleurs, la répartition finale des sièges, telle qu’annoncée par la Commission électorale, montre que les listes arabes ont obtenu 19 sièges au sein de la nouvelle composition parlementaire de la Knesset.

Source : Médias