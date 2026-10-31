Syrie : Des forces d’occupation s’infiltrent dans les campagnes de Quneitra et de Deraa

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a rapporté qu’une force israélienne, composée de cinq véhicules militaires, a pénétré ce vendredi dans le village d’Al-Mushayrifa, dans la campagne de Quneitra. Sur place, les soldats ont installé un poste de contrôle militaire temporaire et ont fouillé les passants.

Par ailleurs, une force d’occupation israélienne, constituée de trois véhicules, a pénétré dans la zone de Wadi al-Raqqad, dans la campagne occidentale de Deraa.

Ces événements s’inscrivent dans un contexte de poursuite des incursions et des mouvements militaires de l’occupant dans le sud de la Syrie. Cette situation suscite l’inquiétude des habitants, confrontés à la répétition de ces manœuvres, accompagnées de l’installation de barrages et de fouilles qui entravent la libre circulation des civils.

Les agressions israéliennes se poursuivent, alors que s’élèvent des appels réclamant la protection des populations civiles, la garantie de leur sécurité et de leur liberté de mouvement, ainsi que la fin des incursions et des violations israéliennes dans le sud de la Syrie.

Source : Médias