Chine : un drone furtif effectue son premier décollage et atterrissage sur un navire amphibie

Le drone chinois JG-21 a récemment réalisé son premier décollage et atterrissage à bord du navire Sichuan, a rapporté ce vendredi l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

L’agence a précisé qu’il s’agit du premier drone furtif chinois, conçu pour des missions de reconnaissance et d’attaque, capable d’opérer depuis des navires. Le Sichuan est, quant à lui, le premier bâtiment chinois de la classe Type 076, destiné aux opérations d’assaut amphibie.

Selon Xinhua, cet essai témoigne de la volonté de Pékin d’intégrer la technologie des drones dans son programme de modernisation militaire à long terme, un programme qui a déjà permis le développement de navires de guerre avancés, d’avions de combat, de missiles et de systèmes autonomes aux capacités accrues.

L’agence a qualifié ce test d’exploit pour le programme chinois de navires de débarquement amphibie, soulignant qu’il « démontre la capacité de la marine chinoise à mettre en œuvre des drones furtifs à voilure fixe depuis des plateformes navales de grande envergure ».

Le JG-21 est apparu pour la première fois lors d’un défilé militaire organisé par Pékin l’an dernier, à l’occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale — un événement durant lequel divers types d’armements avaient été présentés.

Lancé en décembre 2024, le Sichuan est conçu pour transporter des drones à voilure fixe, des hélicoptères et des équipements amphibies. Il est doté d’un pont d’envol qui s’étend sur toute la longueur du navire, ainsi que d’une superstructure composée de deux îlots distincts. De son côté, la Télévision centrale de Chine (CCTV) a rapporté que le navire, développé localement, a effectué une série d’essais en mer fin octobre, sans toutefois en préciser les lieux.

En avril dernier, la marine chinoise avait annoncé que le navire Sichuan s’était rendu dans les eaux de la mer de Chine méridionale pour y mener des tests scientifiques et des exercices d’entraînement, précisant alors qu’il s’agissait d’une opération de routine ne visant aucune partie en particulier.

Par ailleurs, l’armée chinoise a déclaré aujourd’hui que ses forces navales et aériennes avaient mené des patrouilles de préparation au combat dans les eaux et l’espace aérien entourant le récif de Scarborough, une zone qui constitue depuis longtemps un foyer de tension entre la Chine et les Philippines en mer de Chine méridionale.

Le Commandement du théâtre d’opérations Sud de l’Armée populaire de libération a indiqué que ces patrouilles constituaient une « contre-mesure nécessaire face aux violations des droits et aux actes provocateurs des Philippines », ajoutant que la fréquence de ces patrouilles avait été accrue au cours du mois actuel.

Source : Médias