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    Un haut responsable régional (domaine sécuritaire et politique): Le plan global et actualisé des forces armées iraniennes est finalisé et désormais totalement prêt.

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      Washington approuve la vente de 500 missiles « Patriot » à l’Ukraine pour un montant de 2,1 milliards de dollars

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      Un responsable sécuritaire : Ceux qui habitent des palais de verre ne devraient pas autoriser l’utilisation de leur territoire pour aider les Américains à cibler la demeure de leur grand voisin.

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      Un responsable sécuritaire : La riposte, immédiate et d’envergure, visera les installations, les centres et les sièges politiques de l’ennemi et de ses soutiens régionaux.

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