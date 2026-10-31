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Un haut responsable régional (domaine sécuritaire et politique): Le plan global et actualisé des forces armées iraniennes est finalisé et désormais totalement prêt.
30-10-2026 22:44 PM
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