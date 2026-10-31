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    Un haut responsable sécuritaire : Téhéran est convaincu que ses ennemis et leurs soutiens dans la région seront, plus que jamais, stupéfaits par l’ampleur et l’intensité de la riposte iranienne.

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      Un responsable sécuritaire : Ceux qui habitent des palais de verre ne devraient pas autoriser l’utilisation de leur territoire pour aider les Américains à cibler la demeure de leur grand voisin.

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      Un responsable sécuritaire : La riposte, immédiate et d’envergure, visera les installations, les centres et les sièges politiques de l’ennemi et de ses soutiens régionaux.

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