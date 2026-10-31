Washington approuve la vente de 500 missiles « Patriot » à l’Ukraine pour un montant de 2,1 milliards de dollars

Le département d’État américain a annoncé, ce vendredi, avoir approuvé la vente de 500 missiles intercepteurs de type Patriot PAC-3 à l’Ukraine, pour une valeur de 2,1 milliards de dollars.

Dans un communiqué, le département a précisé que le financement de cette transaction serait assuré par des contributions du Canada, de l’Allemagne et de la Norvège, ainsi que par des fonds provenant d’un prêt de soutien à l’Ukraine accordé par l’Union européenne.

L’entreprise Lockheed Martin sera le maître d’œuvre principal de ce contrat

Plus tôt cette semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que son pays attendait depuis environ un mois l’approbation des États-Unis pour la fourniture de missiles cruciaux, alors que la Russie intensifie ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

M. Zelensky a réitéré ses appels auprès de Washington pour accélérer la livraison de ces missiles avant l’arrivée de l’hiver. Il convient de noter que les États-Unis fournissent à l’Ukraine des missiles achetés par des pays membres de l’OTAN pour le compte de Kiev.

Par ailleurs, les stocks de missiles intercepteurs « Patriot » en Ukraine avaient atteint des niveaux critiques à la mi-octobre. Un responsable ukrainien a confié au journal The Washington Post qu’il n’en restait plus qu’un petit nombre, tandis que la chaîne CNN rapportait que les réserves de missiles disponibles à Kiev étaient épuisées.

Source : Médias